Женщину зарезали на улице подмосковного города

В подмосковном Раменском неизвестный зарезал женщину во дворе одного из домов, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

«25 июля 2019 года во дворе дома в городе Раменское в ходе ссоры мужчина нанес женщине ножевое ранение, после чего скрылся с места происшествия. От полученного ранения женщина скончалась», – сообщила Врадий, передает РИА «Новости».

Отмечается, что на месте преступления работают следователи, устанавливаются очевидцы происшествия. Также проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождение подозреваемого.

Паблик Mash во «ВКонтакте» опубликовал видеозапись с места преступления. Согласно данным сообщества, подозреваемый вышел из белого авто, совершил убийство и скрылся на той же машине.