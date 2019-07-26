Подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке в Раменском назвал мотив

Подозреваемый в убийстве женщины в подмосковном Раменском признался в содеянном и заявил о готовности сотрудничать со следствием, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Задержанный признал вину и написал чистосердечное признание. По его словам, убийство было совершено из ревности, он считает, что она изменяла ему», – передает ТАСС слова источника.

Старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий сообщила, что к настоящему времени осмотрена квартира потерпевшей, в качестве свидетелей допрошен ряд лиц, осмотрено место обнаружения машины Hyundai Solaris, на которой передвигался подозреваемый, машина изъята и помещена на спецстоянку.

«Задержанный проверяется на причастность к еще одному убийству, совершенному на территории Республики Крым. При задержании он оказал активное сопротивление, в связи с чем был доставлен в районную больницу в Раменское, после чего с ним будут проведены следственные действия», – заявил источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что напавший нанес женщине не менее 20 ножевых ранений и скрылся. Позднее полиция взяла в кольцо лесополосу, где прятался подозреваемый.

Напомним, поздно вечером в четверг в столичной полиции сообщили, что задержан мужчина, который подозревается в убийстве женщины в Раменском на глазах ее ребенка.