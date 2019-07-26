Ухажера убитой в Раменском назвали подозреваемым в нескольких убийствах девушек

Артем Шустов, подозреваемый в убийстве женщины в Раменском, проверяется на причастность к еще одному особо тяжкому преступлению – убийству девушки в Крыму в 2014 году.

«Три года назад была совсем странная история. К нам приходили следователи, показывали его фотографии и расспрашивали о нем», – рассказала РИА «Новости» соседка Шустова.

«Сказали, что подозревают в нескольких убийствах девушек и он находится в розыске. Однако подробностей не сообщили», – добавила она.

Как сообщается, в том же году Шустова судили за незаконный оборот оружия.

Напомним, накануне в Раменском мужчина зарезал женщину на детской площадке и скрылся. Позже полиция взяла в кольцо лесополосу, где прятался подозреваемый, и задержала его.

Во время допроса он признал свою вину и написал чистосердечное признание, отметив, что убил женщину из-за ревности.