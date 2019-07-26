Психиатр разъяснил, как женщине избежать мужской мести из-за ревности

В четверг в Раменском произошло жестокое убийство – мужчина из-за ревности зарезал мать-одиночку прямо на детской площадке. Психиатр Евгений Фомин рассказал газете ВЗГЛЯД, как одинокая женщина может распознать первые признаки надвигающейся угрозы и безопасно разорвать отношения с деспотом.

В четверг на одной из детских площадок в Раменском мужчина в ходе бытовой ссоры зарезал женщину. Артем Шустов, как зовут подозреваемого, признался, что убийство совершил из ревности – девушка якобы ему изменяла. Позже стало известно, что Шустов может быть причастен к еще нескольким убийствам.

«Всегда нужно проверять отягощенный анамнез человека – семейную историю. Были ли какие-то серьезные психические заболевания у родственников. Это всегда можно узнать, потому что заболевания сами по себе красочные. Истории про бредящих, галлюцинирующих, как правило, долго бытуют в семье», – рассказал Фомин.

Психиатр считает, что странности в поведении можно заметить еще в начале отношений, когда люди притираются друг к другу: «Речь не про разбрасывание носков или многократную перепроверку того, «закрыл ли дверь». Человеку могут слышаться звуки, голоса – это признак психического заболевания».

Фомин посоветовал обращать внимание на склонность к насилию. Человек склонный к деспотизму, жесткому стилю в отношениях, не сможет этого скрывать. Рано или поздно эта черта проявится в виде очень грубого высказывания, некой ситуации, не соответствующей происходящему, в физическом насилии.

«Если у человека есть психопатическая особенность личности, он закрашивает проступок яркими эмоциями: подарки, слова любви, выстраивание красивых общих планов. Одного прецедента достаточно, чтобы судить о насильственной склонности человека», – утверждает психиатр.

Врач рекомендует смотреть на то, как человек общается с другими людьми, родственниками, много ли у него врагов. Можно узнать о том, как закончились прошлые отношения: «Если он тщательно скрывает свою клиническую картину, зная о своих особенностях, то вы все поймете по косвенным признакам».

Заканчивать такие отношения нужно резко и без предупреждения. Фомин сослался на врачебную практику.

«Многие пациентки с мужьями-деспотами от них не уходят в силу зависимости от жилплощади и от денег, особенно если появились дети. Поэтому женщина должна продолжать работать, чтобы не быть в зависимости и понимать, что она в любой момент может уйти от этого мужчины».

Если мужчина уже «смотрит волком», надо тихо собрать вещи, когда его нет дома, и уйти. «Женщина может снять квартиру или уехать к родственникам, и только после этого уведомить о своем решении. Главное, не доводить до конфликта, если понятно, что степень накала со стороны мужчины будет неадекватна ситуации», – считает Фомин.

Во время допроса Шустов признал вину и написал чистосердечное признание.