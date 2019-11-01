Украинский министр потребовал от России «репараций» на восстановление Донбасса

Украина не намерена за свой счет восстанавливать разрушенную инфраструктуру ДНР и ЛНР, даже если республики вернутся в состав Украины, заявил министр транспорта и инфраструктуры страны Владислав Криклий.

По словам министра, «это априори невозможно». Украина будет готова вкладывать деньги на восстановление региона, только если Россия выплатит «репарации», заявил Криклий в эфире телеканала «1+1»

«Украинцы не будут платить за неконтролируемую территорию, конечно нет. Это априори невозможно. Пусть сначала возвращает территории страна-агрессор, выплачивает репарации, а тогда мы будем думать, как будем вкладывать и восстанавливать территорию», – сказал министр.

По его словам, правительство планирует восстанавливать только подконтрольную часть региона за счет инвесторов.

Напомним, в среду в ООН призвали Киев выплатить репарации пострадавшим от конфликта в Донбассе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал три этапа на пути к миру в Донбассе – прекращение огня, примирение людей и безопасная реинтеграция.

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