Партнер по «Северному потоку – 2» не увидел причин для увеличения финансирования проекта

Энергетический концерн Uniper, являющийся партнером по газопроводу «Северный поток – 2», не ожидает повышения финансирования проекта из-за задержки Данией выдачи разрешения, сообщил главный исполнительный директор Uniper SE Андреас Ширенбек.

«Никаких отклонений от планов финансирования не будет. Финансирование практически завершено, никакое увеличение не планируется. Осталось только завершить проект после получений соответствующих разрешений от датских властей. Все материалы, трубы закуплены», – сказал Ширенбек, передает РИА «Новости».

Он отметил, что решение датских властей по газопроводу ожидается к концу года.

Представитель компании сообщил, что концерн Uniper не собирается продавать российскую компанию «Юнипро».

«Если бизнес успешен, то наверняка есть заинтересованные лица. «Интер РАО» к нам не обращалась, никаких обращений на этот счет не было. Как я уже отметил, «Юнипро» является одним из центральных составляющих нашего портфеля активов, и в принципе у нас нет, мы не заинтересованы в том, чтобы продавать», – пояснил Ширенбек.

Ранее сообщалось, что фонд Knight Vinke, владеющий 5% акций Uniper, предлагал рассмотреть возможность выделения «Юнипро» из структуры группы. Осенью СМИ отмечали, что «Интер РАО» рассматривает возможность купить эту компанию.

Ширенбек сказал, что Uniper на данный момент не закупает СПГ в России, но готов к таким предложениям.

«Мы открыты к предложениям, смотрим, что «Новатэк» делает в этом плане. Поскольку уровень цен на СПГ в азиатском регионе выше практически всегда, то смысла особого поставлять в Европу нет, для российских поставщиков интереснее продавать свой СПГ в Азии», – отметил Ширенбек.

Представитель Uniper отметил, что «Северный поток – 2» не покроет спрос на газ в Европе.

«[В будущем]... образуется весьма существенный разрыв между спросом и предложением. Этот дефицит газа, который образуется, невозможно будет удовлетворить полностью поставками по «Северному потоку-2», баланс необходимо будет восстановить с помощью поставок, приема СПГ, эксплуатации терминалов по отгрузке СПГ», – уточнил Ширенбек.

Он добавил, что объем дефицита может составить от 100 до 300 млрд кубометров в год. Также этот показатель может измениться в зависимости от добычи в Норвегии и поставок из этой страны.

Напомним, проект «Северный поток – 2» – это строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Европейскими партнерами Газпрома по газопроводу являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell.

Ранее сообщалось, что у Копенгагена больше нет политических претензий к прокладке газопровода «Северный поток – 2» в исключительной экономической зоне Дании, однако одобрение строительства затягивается на административном уровне.

Президент России Владимир Путин объяснял политические разногласия вокруг «Северного потока – 2».

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