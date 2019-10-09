Партнер по «Северному потоку – 2» не увидел причин для увеличения финансирования проекта

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Газпром заработает на отказе Белоруссии от российского топлива

Построенная Россией АЭС сократит экспорт газа в Белоруссию Фото: Виктор Драчев/ТАСС
Запуск в Белоруссии АЭС, построенной на российские кредитные средства, приведет к сокращению экспорта российского газа в страну, заявил белорусский министр энергетики. Получается, что российский атом начинает конкурировать за рубежом с отечественным газом. Однако потери от экспорта газа Белоруссии для российского монополиста не существенны. Более того, он может даже выиграть на этом. Подробности...
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При вербовке депутата Госдумы ФБР нарушило законы разведки

Депутат Юмашева возмущена действиями ФБРФото: Владимир Гердо/ТАСС
Депутат Госдумы Инга Юмашева вернулась в Москву после поездки в США, где прямо во время прохождения паспортного контроля столкнулась с безобразным поведением сотрудников ФБР. Депутата пригласили побеседовать – и беседа эта очень напоминала весьма примитивную попытку вербовки. А это, в свою очередь, вызывает массу вопросов о том, почему ФБР действовало именно таким образом. Подробности...
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Жизнь российских заключенных изменит контрразведчик

Новым главой ФСИН стал экс-начальник красноярского УФСБ Александр Калашников Фото: УФСБ по Республике Коми
Новым начальником всех российских тюрем стал чекист с говорящей фамилией Калашников. Примечательно, что новый шеф ФСИН никогда раньше не служил в этой системе, зато известен тем, что упек за решетку на семь лет одного из прежних руководителей ФСИН – по обвинению во взятках. Сможет ли 55-летний генерал ФСБ Калашников очистить систему, репутация которой в последние годы была испорчена целой чередой скандалов? Подробности...
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Вторжение Турции в Сирию может принести выгоду России

Курдские боевики обладают богатым военным опытом, хорошим снаряжением и высоким боевым духомФото: Rodi Said/Reuters
Турецкие войска начали вторжение в Сирийский Курдистан. Это произошло после того, как защищать курдов отказался их прежний союзник – США. Перед лицом турецкого нашествия курды уже дали понять, что ищут нового союзника в лице России. Эксперты предостерегают Россию от вмешательства в турецко-курдский конфликт. Не исключено, что из военной операции Турции Москва сможет извлечь значительную пользу. Подробности...
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Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
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Зеленский должен подавить бунт националистов

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Владимир Зеленский оказался в очень непростой ситуации. Он должен показать Западу, Востоку и украинскому электорату, что он настоящий президент – самостоятельный и эффективный. Или окончательно похоронить и свою страну, и свою карьеру. Подробности...

Запущен социальный лифт в будущее

Павел Данилин, политолог
Как работает система социальных лифтов в России? Как стимулировать талантливых людей в разных сферах реализовать их задумки на практике? Без ответа на эти вопросы рассчитывать на новое качество экономического роста сложно. Подробности...

Новая свобода слова – заткнуть, забанить, удалить

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Осталась без Facebook-страницы. Девять тысяч читателей, семь лет жизни, миллион текстов и воспоминаний – безвозвратно удалены. Цензура. А на тех, кто не считает жителей Донбасса людьми, цензура не распространяется. Подробности...
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      Путин накануне дня рождения погулял по сибирской тайге

      Владимир Путин накануне дня рождения в компании главы Минобороны Сергея Шойгу отдохнул в сибирской тайге. Президент гулял по лесу, собирал грибы, поднялся на вершину горы и любовался природой. Сам день рождения, 7 октября, Владимир Путин, по данным его пресс-секретаря, проведет в кругу родных
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      Флешмоб Tetris Challenge захватил соцсети

      Флешмоб Tetris Challenge, суть которого заключается в публикации снимка рядом с машиной и всем инвентарем с высокого ракурса, стартовал в соцсетях 1 сентября с фото полиции Цюриха. В конце сентября флешмоб добрался до России. К нему присоединились сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД), Сбербанка и «Яндекс.Такси»
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      Конкурс красоты «Мисс Бум Бум», на котором выбирают обладательницу самых красивых ягодиц мира, прошел 30 сентября в новом месте – Мехико, столице Мексики. Среди участниц были девушки со всего мира, хотя обычно конкурс проводится только среди бразильянок
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          30 лет назад на советском ТВ состоялся первый эфир Анатолия Кашпировского. А на вас действовал его гипноз?
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          • Я не смотрел эти передачи

          Вас за границей оскорбляли из-за вашего происхождения?
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          • Нет

          • Не езжу за границу

          Сколько вы сдаете в школе на подарки в День учителя?
          • До 1 тыс. рублей

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              Партнер по «Северному потоку – 2» не увидел причин для увеличения финансирования проекта

              9 октября 2019, 18:19

              Текст: Алексей Дегтярев

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              Энергетический концерн Uniper, являющийся партнером по газопроводу «Северный поток – 2», не ожидает повышения финансирования проекта из-за задержки Данией выдачи разрешения, сообщил главный исполнительный директор Uniper SE Андреас Ширенбек.

              «Никаких отклонений от планов финансирования не будет. Финансирование практически завершено, никакое увеличение не планируется. Осталось только завершить проект после получений соответствующих разрешений от датских властей. Все материалы, трубы закуплены», – сказал Ширенбек, передает РИА «Новости».

              Он отметил, что решение датских властей по газопроводу ожидается к концу года.

              Представитель компании сообщил, что концерн Uniper не собирается продавать российскую компанию «Юнипро».

              «Если бизнес успешен, то наверняка есть заинтересованные лица. «Интер РАО» к нам не обращалась, никаких обращений на этот счет не было. Как я уже отметил, «Юнипро» является одним из центральных составляющих нашего портфеля активов, и в принципе у нас нет, мы не заинтересованы в том, чтобы продавать», – пояснил Ширенбек.

              Ранее сообщалось, что фонд Knight Vinke, владеющий 5% акций Uniper, предлагал рассмотреть возможность выделения «Юнипро» из структуры группы. Осенью СМИ отмечали, что «Интер РАО» рассматривает возможность купить эту компанию.

              Ширенбек сказал, что Uniper на данный момент не закупает СПГ в России, но готов к таким предложениям.

              «Мы открыты к предложениям, смотрим, что «Новатэк» делает в этом плане. Поскольку уровень цен на СПГ в азиатском регионе выше практически всегда, то смысла особого поставлять в Европу нет, для российских поставщиков интереснее продавать свой СПГ в Азии», – отметил Ширенбек.

              Представитель Uniper отметил, что «Северный поток – 2» не покроет спрос на газ в Европе.

              «[В будущем]... образуется весьма существенный разрыв между спросом и предложением. Этот дефицит газа, который образуется, невозможно будет удовлетворить полностью поставками по «Северному потоку-2», баланс необходимо будет восстановить с помощью поставок, приема СПГ, эксплуатации терминалов по отгрузке СПГ», – уточнил Ширенбек.

              Он добавил, что объем дефицита может составить от 100 до 300 млрд кубометров в год. Также этот показатель может измениться в зависимости от добычи в Норвегии и поставок из этой страны.

              Напомним, проект «Северный поток – 2» – это строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

              Европейскими партнерами Газпрома по газопроводу являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell.

              Ранее сообщалось, что у Копенгагена больше нет политических претензий к прокладке газопровода «Северный поток – 2» в исключительной экономической зоне Дании, однако одобрение строительства затягивается на административном уровне.

              Президент России Владимир Путин объяснял политические разногласия вокруг «Северного потока – 2».

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