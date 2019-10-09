МИД Турции вызвал посла США в связи с началом операции в Сирии

Министерство иностранных дел Турции вызвало посла США в Анкаре, сообщают СМИ.

Дипломата пригласили, чтобы предоставить информацию о ходе операции «Источник мира» в Сирии, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

Президент Турции Тайип Эрдоган в среду заявил о начале военной операции в Сирии. По его словам, она направлена против ИГ* и «Рабочей партии Курдистана». По его словам, целью операции является сохранение территориальной целостности Сирии.

В Совете Федерации заявили, что Россия не будет втягиваться в конфликт Анкары и Дамаска.