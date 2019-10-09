Жительница Украины получила российский паспорт в 99 лет

Пенсионерка, которая всю жизнь прожила на Украине, получила российский паспорт в 99 лет в Нижневартовске (ХМАО).

«Начальник отдела по вопросам миграции городской полиции... приехала в гости к 99-летней пенсионерке, чтобы вручить ей паспорт гражданина Российской Федерации. Нина Емельяновна родилась и всю жизнь прожила на территории Украины, а после, уже в солидном возрасте, ей пришлось покинуть родные края и переехать в Нижневартовск к дочери», – сообщили в МВД региона.

Там уточнили, что в соответствии с действующим законодательством, пенсионерка обратилась в отдел по вопросам миграции для оформления документов. «Сотрудники полиции с пониманием отнеслись к женщине столь преклонного возраста. В кратчайшие сроки она была принята в число граждан Российской Федерации», – рассказали в ведомстве, отметив, что паспорт вручили в торжественной обстановке и пожелали «долголетия, крепости духа и здоровья».

Напомним, президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении возможности получить российское гражданство по упрощенной процедуре для отдельных категорий лиц. Например, таким правом наделены украинцы, родившиеся и постоянно проживавшие на территории Севастополя и Крыма и выехавшие за пределы полуострова до 18 марта 2014 года, а также лица, подвергшиеся незаконной депортации с территории Крымской АССР.

Кроме того, в апреле Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства страны для жителей ЛНР и ДНР.

Ранее Газета ВЗГЛЯД разбиралась, можно ли быть гражданином России и Украины одновременно.

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