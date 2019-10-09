Вечный огонь в Уссурийске засыпали землей

Неизвестные засыпали Вечный огонь землей и осквернили Мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны в Уссурийске Приморского края, сообщили в региональном МВД.

«Полиция устанавливает личности хулиганов, осквернивших Мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны. Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции составили ориентировку на граждан, совершивших хулиганские действия», – передает РИА «Новости» сообщение представителя МВД.

Всех, кто обладает какой-либо информацией об инциденте, просят обращаться в полицию.

Напомним, в апреле сотрудники полиции нашли подростка, который сделал снимок без штанов на танке в Музее боевой славы Саранска. В мае полицейские в Саратове задержали местного жителя, который подозревалсяв осквернении памятника танкистам.