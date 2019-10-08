В Госдуме предложили ограничить выезд из России всем носителям секретной информации

Депутат Госдумы Константин Затулин предложил ограничить выезд из России не только для сотрудников ФСБ, но и для некоторых других ведомств, чьи представители могут обладать секретными сведениями.

«Вопросы возникают. И надо было, может быть, распространить это (ограничение на выезд для сотрудников ФСБ) и на другие ведомства. Есть у нас Служба внешней разведки, у нас другие инстанции. Есть Национальная гвардия, министерство обороны, министерство внутренних дел», – сказал Затулин, передает «Интерфакс».

Отмечается, что парламентарий выступил с таким предложением в ходе дискуссии по уже внесенному в Госдуму законопроекту об ограничении на 5 лет выезда из страны бывшим сотрудникам ФСБ.

Летом 2019 года Верховный суд сохранил ограничение на выезд за рубеж сотрудникам МВД с допуском к гостайне, после чего президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что география выезда сотрудников МВД за рубеж будет расширена.