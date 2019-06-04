ВС сохранил ограничение на выезд за рубеж сотрудникам МВД с допуском к гостайне

Верховный суд России отклонил иск экс-сотрудника ГИБДД о признании незаконным приказа МВД о запрете выезда за границу сотрудникам с допуском к гостайне.

«Исковые требования оставить без удовлетворения», – сказала судья, передает ТАСС.

Ранее новосибирским сотрудникам Росгвардии составили список из 14 стран, в которых рекомендуется проводить отпуск.

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