Путин анонсировал расширение географии выезда сотрудников МВД

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что география выезда сотрудников МВД за рубеж будет расширена.

«Один из вопросов: «Сотрудники МВД какими такими секретами владеют, что их не пускают за границу?». Только что разговаривали с министром внутренних дел Колокольцевым Владимиром Александровичем, который ставил этот вопрос. Действительно, сотрудники МВД являются обладателями этих секретов, но далеко не все. Рядовые сотрудники – нет», – сказал глава государства.

Он пояснил, что договорился с министром о расширении географии возможного выезда сотрудников МВД за границу.

«Сотрудники МВД наделены особыми полномочиями, в этом смысле они, конечно, находятся в особом положении. Они должны для себя сами сделать выбор: они хотят там работать, с этими ограничениями, или нет», – подчеркнул президент.

Ранее в июне Верховный суд России отклонил иск экс-сотрудника ГИБДД о признании незаконным приказа МВД о запрете выезда за границу сотрудникам с допуском к гостайне.

До этого новосибирским сотрудникам Росгвардии составили список из 14 стран, в которых рекомендуется проводить отпуск.