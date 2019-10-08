Стало известно о нежелании Британии обсуждать новые варианты Brexit с ЕС

Британские власти не желают продолжать переговоры с Евросоюзом по Brexit и обсуждать новые варианты соглашения, пишет журнал The Spectator со ссылкой на источник на Даунинг-стрит.

«Так как правительство не намерено вести дальнейшие переговоры, любая отсрочка (выхода Британии из ЕС) будет абсолютно бессмысленной. (В ЕС) думают, что, если будет еще одна задержка, мы продолжим выдвигать новые предложения. Этого не произойдет. Мы либо уйдем без сделки 31 октября, либо пройдут выборы, и затем мы уйдем без сделки», – сказал источник издания, передает «Интерфакс».

Он отметил, что переговоры по Brexit закончатся на текущей неделе.

Во вторник канцлер Германии Ангела Меркель сообщила премьер-министру Британии Борису Джонсону, что сделка по Brexit возможна при условии, что Северная Ирландия останется в таможенном союзе ЕС.

В начале октября Джонсон представил план под условным названием «Две границы на четыре года», согласно которому Северная Ирландия после Brexit и до 2025 года останется частью единого рынка ЕС, однако покинет таможенный союз Евросоюза.