Депутат Юмашева прокомментировала допрос в США

Депутат Госдумы Инга Юмашева назвала ее допрос сотрудниками ФБР в аэропорту Нью-Йорка «неприятным явлением».

«Как политик, вижу, что, к сожалению, это становится определенного рода тенденцией в российско-американских отношениях. И невыданные визы нашей делегации на Генассамблее ООН, и то, что наши сотрудники МИД не смогли отправиться на «Форт-Росс» в Калифорнию тоже по причине невыдачи виз, и моя история с допросом. Наверное, это звенья одной цепи», – сказала Юмашева в эфире «Россия 24», передает РИА «Новости».

Она также отметила, что нужно разделять американский народ и власти, которые пытаются «набрать очки» на российской теме. По мнению Юмашевой, российские политики «не должны обижаться, бояться и поддаваться на такого рода провокации».

Ранее сообщалось, что депутат вылетела в Россию.

Напомним, 5 октября депутата Госдумы Юмашеву, которая прибыла в США на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс», в течение часа допрашивало ФБР. В связи с произошедшим Москва заявила Вашингтону решительный протест.

В Кремле задержание и допрос Юмашевой в США назвали неприемлемыми.

Газета ВЗГЛЯД назвала три вывода для Москвы из ситуации с Юмашевой.