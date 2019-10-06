На акцию против «формулы Штайнмайера» на майдане собрались около 10 тыс. человек

В центре Киева на майдане Незалежности проводится акция протеста против «формулы Штайнмайера», на которой присутствуют около 10 тыс. человек, сообщает пресс-служба киевской полиции.

«В настоящее время там находится около 10 тыс. человек. Нарушений не зафиксировано», – передает РИА «Новости» сообщение полиции Киева.

На площади дежурят около 300 работников полиции, а также военные национальной гвардии.

Официальная часть акции завершилась, митинг проходит под лозунгом «Остановим капитуляцию».

Организаторы назвали митинг «предупредительным вече». Они требуют, чтобы президент Украины «не переступил красные линии» при урегулировании конфликта в Донбассе. Они выступают против полной амнистии участников конфликта, требуют «не сдавать украинские территории».

«Мы хотим знать, что будет происходить, что подпишет президент на встрече в «нормандском формате», – сказал бывший депутат Верховной рады Украины Борислав Береза на митинге.

Люди также скандировали «прочь Зелю» и держали плакаты «Киев против капитуляции», «Не сдадим национальные интересы», «Слуга, выходи! Народ пришел».

Также участников акции пригласили на новый митинг 14 октября. Кроме того, трем фракциям в Раде – «Батькивщине», «Голосу» и «Европейской солидарности» – предлагается создать в парламенте межфракционное объединение «Оппозиционная платформа – нет капитуляции».

«Мы собрались, потому что наша страна в опасности, потому что есть угроза капитуляции», – заявил со сцены военный волонтер и один из организаторов акции.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, комментируя протесты против «формулы Штайнмаейра», заявил, что уважает право граждан на протест.

Митинги против подписания Киевом этого документа продолжаются в течение всей недели.

Во вторник Зеленский подтвердил согласование Киевом «формулы Штайнмайера». Газета ВЗГЛЯД писала, в чем заключается смысл «формулы Штайнмайера».

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