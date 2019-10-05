Российский атлет сравнил «нейтральное» участие в ЧМ с коммерческим стартом

Для россиян, которые вынуждены выступать в нейтральном статусе, чемпионат мира в Дохе похож на коммерческий старт, заявил российский прыгун в высоту Илья Иванюк.

На ЧМ в Дохе российские прыгуны завоевали серебро и бронзу. Михаил Акименко занял второе место с результатом 2,35 м. Иванюк стал третьим, уступив Акименко по числу попыток. Золото получил Мутаз Эсса Баршим из Катара (2,37 м).

«Мы как будто приехали сюда на хороший коммерческий старт, выступаем в нейтральной форме», – приводит ТАСС слова Иванюка.

Он отметил, что вскоре начнутся выступления на Всемирных военных играх, где ему можно будет соревноваться уже «под российским флагом, что подстегивает и добавляет ответственности»

На ЧМ в Дохе российские спортсмены, по его словам, «выступают сами за себя», государство от них «ничего не требует».

«Выходим и выступаем, если не смогли показать хорошие результаты, то особых вопросов нет», – заявил он, добавив, что россияне – «вроде команда, а официально ей не являются».

«Вот такая ерунда», – сказал спортсмен.

Акименко полагает, что упустил золото, потому что ему «сильно не хватало» советов тренера Евгения Загорулько, которому Международная ассоциация легкоатлетических федераций отказала в допуске на ЧМ.

Напомним, во вторник трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене заявила, что с каждым разом ей все сложнее выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. При этом Международная ассоциация легкоатлетических федераций в онлайн-трансляции подчеркнула, что Ласицкене является россиянкой.