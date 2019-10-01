IAAF признала уставшую от нейтрального статуса Ласицкене россиянкой

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене заявила, что с каждым разом ей все сложнее выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в онлайн-трансляции подчеркнула, что Ласицкене является россиянкой.

Как заявила спортсменка, «с каждым турниром все сложнее, потому что ты видишь, как поддерживают других девочек». Ласицкене сказала, что «это все неприятно, хочется побеждать с флагом».

«Это уже надоедает», – приводит ее слова ТАСС.

«Сегодня даже немного действовало на нервы, поэтому я полностью закрывалась и не смотрела на трибуны, – сказала она. – Сегодня я особенно сильно закрывалась, потому что гул от африканских болельщиков был невероятным».

Африканских болельщиков Ласицкене сравнила с футбольными фанатами, отметив, что «это круто, это то, что нужно легкой атлетике». Однако при этом сама россиянка «даже не слышала своих мыслей».

Отметим, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций запрещает сборной России выступать под российским флагом, передает RT.

Однако в текстовой онлайн-трансляции с ЧМ в Дохе на официальном сайте IAAF было написано, что золото завоевала «спортсменка с нейтральным статусом (РОССИЯНКА (написано заглавными буквами в оригинале – прим. ВЗГЛЯД), давайте не будем этого отрицать)».