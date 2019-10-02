Ласицкене оценила решение IAAF назвать ее российской легкоатлеткой

Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене оценила решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) назвать ее российской легкоатлеткой, назвав его приятным.

«Да от этого уже все устали, хотя, на самом деле, все и так всегда знали, откуда мы. Но момент сам по себе приятный. Положительного во всем этом, конечно, мало, но ситуация уже дошла до того, что это вызывает улыбку. Забавно», – передает ТАСС слова Ласицкене.

«Есть ли у IAAF сердце? Есть, конечно. Многие люди, работающие там, все понимают, знают и ждут, когда это все закончится», – добавила она.

Ласицкене завоевала золотую медаль на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе и стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту. Россияне выступают на чемпионате под нейтральным флагом.

Напомним, во вторник Ласицкене заявила, что с каждым разом ей все сложнее выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в онлайн-трансляции подчеркнула, что Ласицкене является россиянкой.

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