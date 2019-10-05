Трамп выразил готовность не соблюдать санкции ООН против КНДР

Если КНДР согласится демонтировать ядерный реактор в Йонбене, глава американского государства Дональд Трамп готов предложить на три года приостановить санкции ООН против северокорейских текстиля и угля, сообщили источники в Белом доме.

Американские чиновники представили ему список возможных предложений для переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Трампа заинтересовало предложение приостановить действие санкций ООН на экспорт текстиля и угля.

Для этого КНДР должна будет избавиться от реактора в Йонбене и остановить производство высокообогащенного урана, передает РИА «Новости» со ссылкой на Time.

Белый дом готов в одностороннем порядке приостановить соблюдение санкций ООН, если организация не согласится с предложением США.

Кроме того, Трампа не заинтересовали ракеты КНДР, которые могут быть запущены с подлодки.

Напомним, академия национальной обороны КНДР 2 октября успешно провела испытательный запуск баллистической ракеты нового типа «Пуккыксон-3» с борта подводной лодки.

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