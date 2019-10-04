Стерлигов назвал Грету Тунберг бесноватой

Бизнесмен и общественный деятель Герман Стерлигов заявил, что экоактивистку из Швеции Грету Тунберг используют для прикрытия тех, кто наживается на уничтожении природы.

«Это несчастный бесноватый ребенок, которую используют взрослые дяди по своему усмотрению. Взрослые дяди, которые уничтожают природу всего мира будут прикрываться всякими экологическими тезисами, что они и делают, теперь и из уст этой девочки. Они подменяют тезис: говорят все правильно, смотрите, природа гибнет, все замусорено, лишаем будущего всех и вся. Но выводы из этого делаются такие, что все это будет продолжаться», – сказал Стерлигов, передает НСН.

Он отметил, что на данный момент ни одного «конструктивного предложения» решения данной проблемы нет. Кроме того, бизнесмен заявил, что одним из способов спасения природы может стать запрет на добычу полезных ископаемых и расселение мегаполисов.

«Метод только один: вырубить электричество, обрезав все ЛЭП на планете. А эти Греты, которые появляются, делают все для того, чтобы увести от этого, или дискредитировать эту идею. И поэтому ей аплодирует ООН, ее показывают по всем телеканалам во всем мире», – заключил он.

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Напомним, в конце сентября Тунберг выступила в ООН на тему экологии, заявив, что мировые лидеры «отняли у нее детство».

Политолог Сергей Караганов в интервью газете ВЗГЛЯД заявил, что Грета Тунберг стала примером проявления «поколения айфонов».

Также сообщалось, что Тунберг поменяла описание в своем профиле в Twitter после того, как Владимир Путин прокомментировал ее выступление в ООН.

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