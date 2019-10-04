Грета Тунберг изменила профиль в Twitter по мотивам выступления Путина

Шведская школьница и эко-активистка Грета Тунберг поменяла описание в своем профиле в соцсети Twitter после того, как президент России Владимир Путин прокомментировал выступление девочки в ООН.

Тунберг написала в своем профиле: «Добрая, но плохо информированная девочка», передает РИА «Новости».

Напомним, в среду президент России Владимир Путин заявил, что не разделяет общих восторгов от выступления Греты Тунберг, поскольку неправильно использовать детей и подростков для достижения даже таких благородных целей. Он выразил уверенность, что Грета – «добрая девочка и очень искренняя», но предположил, что ей никто не объяснил, что «современный мир сложен и многообразен».

Ранее Тунберг ставила в описание своего профиля фразу «Очень счастливая девочка, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее», которой отреагировал на выступление шведской школьницы в ООН президент США Дональд Трамп.

Напомним, в конце сентября Тунберг выступила в ООН на тему экологии, заявив, что мировые лидеры «отняли у нее детство».

Политолог Сергей Караганов в интервью газете ВЗГЛЯД заявил, что Грета Тунберг стала примером проявления «поколения айфонов».

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