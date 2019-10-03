Эксперт: Грета Тунберг стала примером проявления «поколения айфонов»

Шведская активистка Грета Тунберг является примером «поколения айфонов», и каким оно будет, пока неизвестно, заявил в интервью газете ВЗГЛЯД политолог Сергей Караганов.

Отвечая на вопрос в интервью газете ВЗГЛЯД на вопрос о том, как смена «поколения телевизора» на «поколение айфонов» повлияет на поведение элит, Караганов объяснил разницу между этими явлениями.

«Про поколение телевизора мы знаем, оно уже пришло. Это поколение реагирует на картинку. В России тоже, если внимательно посмотреть, многие в элитных кругах говорят, «как это выглядит?». Они привыкли мыслить телевизором и очень короткими промежутками времени. У нас, по счастью, наверху есть группа, которая мыслит стратегически», – сказал он.

По его словам, «поколение айфонов» «мы банально просто не знаем».

«Когда оно придет, будут другие люди. Это не приговор, но что будут делать и как будут управлять странами люди, которые привыкли мгновенно посылать лайки? Я в других своих работах пишу, что может быть одним из критериев успеха государств будущего будет выращивание элиты, независимой от интернета», – отметил политолог.

Пример Греты Тунберг он назвал «очень трудной историей». По его словам, элиты должны стать более осмысленными и ответственными, но неизвестно, способны ли на это.

«Я считаю, что нужно выращивать новую элиту специально. В специальных закрытых элитных учебных заведениях с защитой от интернета», – заявил он.

Караганов также обяснил, почему после встречи с Тунберг упал рейтинг канадского премьера.

«Потому что пришло «поколение айфонов». Бедная девочка, которую используют для продвижения своей повестки дня. Но я не думаю, что Грета Тунберг окажет существенное влияние на ход человеческой истории вне узкой группы стран и элит. Это один из многих эпизодов проявления этой новой культуры», – сказал политолог.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что не разделяет общих восторгов от выступления Греты Тунберг в ООН, так как против использования детей в чьих-то интересах.

Тунберг в конце сентября выступила в ООН на тему экологии, заявив, что мировые лидеры «отняли у нее детство».

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