Путин оценил выступление Греты Тунберг

Президент России Владимир Путин заявил, что не разделяет общих восторгов от выступления активистки Греты Тунберг из Швеции в ООН, так как против использования детей в чьих-то интересах.

«Я может быть вас разочарую, но я не разделяю общих восторгов от выступления Греты Тунберг», – передает слова Путина ТАСС.

Он выразил одобрение в связи с тем, что подростки и молодые люди «обращают внимание на острые проблемы», в том числе в экологии.

«Но когда детей и подростков кто-то использует в своих интересах, это достойно только осуждения», – заявил Путин.

Отметим, что накануне депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) накануне пригласил 16-летнюю активистку Грету Тунберг выступить с речью в нижней палате российского парламента.

Напомним, Тунберг выступила в ООН на тему экологии, заявив, что мировые лидеры «отняли у нее детство». Она обвинила их в том, что они обсуждают только «деньги и сказки про рост экономики», когда «люди умирают, гибнут экосистемы», и на грани исчезновения находятся многие виды.

В Кремле заметили, что экологические проблемы, которые подняла в своем выступлении Тунберг на саммите ООН, находят отражение в политике России.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД