Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Волгограда и Калуги

В России нужно думать не о том, что можно просто отдать соседям без особого ущерба для себя, или как построить на границе непроницаемую стену. Нужны рациональные экономически и выгодные политически совместные большие проекты.9 комментариев
В России нужно думать не о том, что можно просто отдать соседям без особого ущерба для себя, или как построить на границе непроницаемую стену. Нужны рациональные экономически и выгодные политически совместные большие проекты.9 комментариев
Мы наблюдаем, как заходясь в пафосе своего презрения по отношению к покинутой родине, служители гуманитарной сферы скатываются в откровенное лицемерие. Люди будто становятся пародией на самих себя, и пародией на литературных персонажей одновременно.15 комментариев
Европейским глобалистам, которые обязали балканских лидеров принять участие в Одесском саммите, важны не ситуативные интересы Санду и Зеленского, они строят долгосрочные программы по сдерживанию России.11 комментариев
По его словам, сейчас формируются новые центры силы, и к ним не относятся прежние экономики так называемой «Большой семерки», которая уже давно не соответствует такому статусу, передает «Российская газета».
Орешкин также отметил, что страны Глобального Юга заняли значительную долю в мировой экономике и становятся ключевыми участниками глобального роста.
Орешкин подчеркнул, что происходящие события в мире являются следствием глубоких структурных изменений в глобальной экономике. Он добавил, что важно понимать причины этих изменений и вести открытый диалог о построении мирового порядка будущего. По его мнению, необходим переход к новой платформе глобального экономического роста.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала саммит G7 «позорищем», отметив неспособность объединения решать глобальные проблемы, включая финансовые и экологические.
Напомним, деловая программа Петербургского международного экономического форума 2025 года стартовала с обсуждения роли Африки в мировой экономике и влияния новых технологий на глобальный рост.
Президент США сообщил, что озвучил Тегерану «последний ультиматум», передает РИА «Новости». В качестве основного условия решения конфликта он назвал безоговорочную капитуляцию иранской стороны. «Все просто – Тегеран должен сдаться», – заявил американский лидер.
Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты не имеют планов по устранению иранского верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, но ему необходимо капитулировать.
Издание Washington Post писало, что Трамп обсуждал вероятность вступления страны в войну против Ирана на фоне угрозы масштабного конфликта.
Причиной крупного отключения электричества в Испании и Португалии 28 апреля стала ошибка оператора национальной электросети Red Electrica, передает Reuters. Об этом говорится в официальном отчете правительства, опубликованном во вторник.
Эксперты отметили, что просчеты при расчете энергобаланса не позволили вовремя отреагировать на внезапный скачок напряжения. В результате сеть не смогла справиться с нагрузкой, что привело к массовому отключению электричества.
Министр по вопросам экологического перехода Сара Аагесен заявила: «Фактически не хватило мощности для поддержания необходимого уровня напряжения, поскольку она не была заранее запрограммирована, или запланированная не обеспечила необходимого показателя по нормативу».
Она подчеркнула, что в этот день на сбой повлиял ряд факторов, но основная причина – именно резкий скачок напряжения, который сеть не смогла поглотить, вызвав цепную реакцию отключений. В отчете также указывается, что часть электростанций, включая ядерные и газовые, не обеспечили должной поддержки системе. Среди дополнительных факторов названы общая нестабильность энергосистемы и отсутствие достаточного контроля напряжения.
Ранее Еврокомиссия потребовала от правительства Испании за три месяца представить итоги расследования крупного сбоя электроснабжения, произошедшего в конце апреля.
Между тем энергетики отвергли официальное объяснение энергокризиса в Европе.
Лиссабон заявил о необходимости усилить давление на Париж для ускорения строительства энергетических соединений между странами после масштабного отключения электроэнергии.
В сообщении отмечается, что «судя по всему, в ходе этой операции Иран применил ракеты нового поколения», передает РИА «Новости».
Корпус стражей исламской революции сообщил, что применена была двухступенчатая сверхтяжелая баллистическая ракета «Саджиль». По данным агентства, ракета отличается высокой дальностью полета и модернизированной системой наведения.
В среду пресс-служба верховного лидера Ирана анонсировала обращение Али Хаменеи к нации. В послании Хаменеи предупредил о тяжелых последствиях для США, если Вашингтон решит поддержать Израиль в конфликте против Исламской республики.
В обращении к народу Хаменеи отметил, что «мудрые люди, знающие Иран, его народ и его историю, никогда не будут говорить с этой страной на языке угроз, так как иранский народ никогда не сдается», передает ТАСС.
Он подчеркнул: «Американцы должны знать, что Америка в результате любого военного вмешательства, несомненно, понесет непоправимый ущерб».
Пресс-служба Хаменеи добавила, что это заявление стало ответом на «нелепые высказывания» президента США Дональда Трампа, который ранее требовал от Тегерана «немедленной капитуляции».
Газета ВЗГЛЯД писала, чем рискуют президент Дональд Трамп и все Соединенные Штаты в случае вмешательства в конфликта Израиля и Ирана.
Издание Washington Post сообщало, что президент США Дональд Трамп обсуждал вероятность вступления страны в войну против Ирана на фоне угрозы масштабного конфликта.
Инцидент произошел на улице Борисовка, уроженка одной из республик ближнего зарубежья во время ссоры на детской площадке несколько раз ударила восьмилетнего мальчика и затем скрылась с места происшествия, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.
Ребенок обратился за медицинской помощью, после чего его отпустили домой. Правонарушительницу нашли и доставили в отдел полиции.
В отношении подозреваемой 1995 года рождения составлены протоколы об административных правонарушениях, возбуждено уголовное дело по статье о грубом нарушении общественного порядка. Мытищинский горсуд отправил ее под домашний арест.
Ранее в апреле в Петербурге повар из стран ближнего зарубежья насмерть забил своего коллегу из-за спора о салате «Айсберг»
Политик Гердт: Мерц пытается убедить немцев в стратегической важности помощи Киеву
«После окончания украинского кризиса в Германии на разных уровнях начнутся разбирательства и расследования о том, куда были потрачены выделенные Киеву миллиарды. Также будет поставлен вопрос об уместности помощи Украине в целом. По итогам этих процессов ряду деятелей могут даже грозить реальные сроки», – пояснил Вальдемар Гердт, экс-депутат Бундестага.
«Похожая дискуссия развернется и в общественном поле. Команда Мерца прекрасно понимает, что бюджетные деньги, не обеспеченные никакими залогами, были потрачены впустую. Но бросить проект «Украина» после всего этого – значит, навлечь гнев налогоплательщиков», – продолжил спикер.
«Таким образом, команда канцлера пытается убедить немцев в том, что деньги выделялись не просто на какую-то страну, граничащую с Россией, а на будущего члена НАТО и укрепление восточного фланга альянса. Мерц своими заявлениями говорит, что это были стратегические инвестиции. Кроме того, канцлер видит, как Трамп «отбивает» инвестиции Киеву ресурсной сделкой, и хочет перед немцами аргументировать траты Германии», – указал он.
Политик допустил, что после окончания конфликта действительно может быть запущен процесс вступления Украины в НАТО, но по частям. «В этом вопросе важнее не само членство, а то, какая часть страны войдет в альянс. У ее соседей есть исторические претензии на территории, и я думаю, они найдут аргументацию для запуска территориального передела», – резюмировал эксперт.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц не исключил вступление Украины в НАТО в долгосрочной перспективе. При этом, по его словам, сейчас страна не может претендовать на членство в альянсе, поскольку участвует в военном конфликте.
«Сначала мы должны достичь безоговорочного прекращения огня, а затем договориться о мирном соглашении. Но даже до этого, очевидно, еще довольно далеко», – сказал он в интервью телеканалу ARD.
Месяц назад на встрече с генсеком альянса Марком Рютте в Брюсселе Мерц заявил: «У Украины есть перспектива вступления в Евросоюз, что наверняка предшествует возможному принятию в НАТО». В апреле в интервью изданию Handelsblatt немецкий политик подчеркивал: «Обещание членства Украины в ЕС остается в силе, как и перспектива вступления в НАТО».
По информации Bloomberg, на саммите НАТО в Гааге 24-25 июня участники обсудят возможность включения поддержки Киева в потенциальное повышение военных трат – до 5% ВВП каждой страны. При этом в повестке не указаны вопрос вступления Украины в альянс и обещание долгосрочной помощи в сфере безопасности.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему предстоящий саммит НАТО рискует публично зафиксировать раскол между членами альянса и какую роль в этом сыграет Киев.
Худавердян рассказал об использовании беспилотных такси в Сан-Франциско для интимных встреч
По словам Худавердяна, в Сан-Франциско отсутствие водителя привело к тому, что некоторые пассажиры используют беспилотные такси для секса, передает ТАСС. «Такси стало самым дешевым в Сан-Франциско отелем на час, люди занимаются там сексом. Вот, просто фанфакт», – отметил он.
Худавердян также подчеркнул, что для России стоит учитывать этот опыт, поскольку беспилотные такси уже появляются на дорогах Москвы и Сириуса в Сочи, а массовый запуск технологии ожидается в течение ближайшего года-двух.
Участник этой сессии ПМЭФ – гендиректор ИКС Холдинга Алексей Шелобков – иронично отметил, что массовое распространение беспилотных такси может положительно сказаться на демографии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе эксперимента с беспилотными автомобилями в России произошло 36 ДТП. Только два из этих ДТП были вызваны ошибками беспилотников.
Роскачество: Россияне больше всего ждут возвращения IKEA, McDonald's, H&M и Zara
Протасов отметил, что часть потребителей вовсе не хочет возвращения зарубежных компаний, однако большинство считают возможным их возвращение только при условии выгодных для России правил, передает ТАСС.
«Если говорить о конкретных брендах, больше всего россияне ждут возвращения IKEA, McDonald's, H&M, Zara», – заявил он.
Глава Роскачества также отметил, что по данным Центра изучения потребительского поведения организации, от 70% до 93% граждан отдают предпочтение отечественным продуктам питания. По другим категориям товаров такие показатели ниже.
Ранее вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин сообщил, что шведский концерн IKEA не рассматривает возвращение на российский рынок в ближайшее время, сосредоточив свои усилия на других регионах, включая Азию.
В марте опрос Webbankir показал, что почти половина россиян поддерживают возвращение западных брендов, наибольший интерес вызывает IKEA.
О смерти народной артистки России Натальи Теняковой сообщили в официальном Telegram-канале МХТ им. Чехова. Артистка ушла из жизни ночью 18 июня на 81-м году жизни.
В театре отметили, что Наталья Тенякова была одним из символов труппы, а ее актерский талант и личная честность являлись образцом для коллег. В сообщении говорится, что она «задавала планку почти недостижимую, но необходимую как ориентир».
Тенякова прославилась как актриса Художественного театра и была вдовой народного артиста РСФСР Сергея Юрского. В ее творческом багаже – десятки театральных и киноролей, которые оставили значительный след в российской культуре.
В Москве 18 мая ушла из жизни народная артистка России Ольга Блок-Миримская, известная по работе в Театре Табакова и ролям в кино.
Пашинян объявил о планах национализировать «Электросети Армении» российского бизнесмена Карапетяна
Пашинян считает, что наступил момент для перехода компании в государственную собственность. Он подчеркнул, что процесс национализации должен пройти быстро, а также дал поручение сотрудникам компании ответственно относиться к выполнению своих обязанностей, передает РИА «Новости».
По словам Пашиняна, власти страны намерены реализовать этот план в ближайшее время, не затягивая сроки.
Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал к смене главы Армянской апостольской церкви после обвинений в нарушении духовного обета. Также Пашинян назвал Армянскую церковь «агентом влияния».
Предстоятель Сюникской епархии Армянской апостольской церкви епископ Макар Акопян обвинил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в подрыве взаимного уважения между церковью и государством.
Тем временем российские армяне, объединившиеся в Армянской апостольской церкви, выразили резкое осуждение действий властей Армении в отношении Самвела Карапетяна.
СБУ объявила певца Григория Лепса в розыск за поддержку СВО
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила российского певца Григория Лепса в розыск, сообщает РИА «Новости». По данным украинских властей, исполнитель был внесен в соответствующую базу в марте 2025 года.
В начале марта ведомство заочно предъявило Лепсу обвинение из-за его публичной поддержки российской спецоперации на Украине. В СБУ отмечают, что поводом послужило обещание певца выплатить российским солдатам по миллиону рублей за уничтоженный танк ВСУ.
«Лепс был объявлен в розыск 4 марта 2025 года», – уточнило агентство.
Днем ранее, 3 марта СБУ предъявила артисту заочные обвинения в поддержке СВО и бойцов российской армии.
СБУ регулярно предъявляет заочные обвинения деятелям из России и преследует их, объявляя в розыск.
Как писала в апреле газета ВЗГЛЯД, Служба безопасности Украины заочно предъявила новые обвинения российской журналистке Ольге Скабеевой, ее обвинили в якобы посягательстве на территориальную целостность Украины и информационных манипуляциях.
В конце марта СБУ заочно обвинила по трем статьям и объявила в розыск телеведущего и генерального директора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова. В том же месяце актеру Ивану Охлобыстину были предъявлены обвинения по трем уголовным статьям, включая посягательство на территориальную целостность Украины и пропаганду войны.
На стенде «АвтоВАЗа» на ПМЭФ представили автомобиль Lada Aura, специально оформленный для использования в такси. Машина выделяется белым цветом с традиционной желтой полосой и черными таксомоторными «шашками» по периметру кузова, передает ТАСС.
Розничные продажи бизнес-седанов Lada Aura стартовали в России 30 ноября 2024 года. Помимо Lada Aura, на стенде были представлены спортивная версия Lada Niva Sport и новая модель Lada Iskra Sport, выполненная в черном цвете.
Ранее на выставке «ЭлектроТранс 2025» в Москве посетители впервые увидели электромобиль Lada e-Aura, выпуск которого пока ограничен двумя опытными образцами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, первый вице-премьер Денис Мантуров протестировал электромобиль Lada e-Aura, который создан на платформе Lada Vesta и оснащен электродвигателем, в ходе заседания совета директоров компании «АвтоВАЗ».
Сенатор Епифанова напомнила о новых правилах блокировки финансовых операций
Как пишет «Газета.ru», с 1 июня 2025 года Росфинмониторинг получит право приостанавливать финансовые операции граждан сроком до десяти дней без решения суда при подозрениях в легализации незаконных доходов или финансировании экстремизма.
Ограничения могут затронуть даже законные переводы, если они покажутся подозрительными – например, частые мелкие поступления, переводы от разных лиц без объяснений, возвраты долгов без подтверждающих документов или необычные траты, пояснила сенатор Ольга Епифанова.
Приостановка операций в стандартных случаях будет не больше десяти дней, но может увеличиться до тридцати дней, если блокировка основана на данных иностранных органов. Граждане будут уведомлены о такой приостановке в день блокировки. Причины блокировки Росфинмониторинг обязан разъяснить в течение трех рабочих дней после обращения гражданина.
Для снижения рисков сенатор советует не делиться реквизитами карты, не принимать деньги от незнакомцев, заранее готовить подтверждающие документы и информировать банк о нетипичных действиях. В случае блокировки рекомендуется оперативно предоставлять пояснения или обжаловать решение через Центробанк или суд.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России с 30 мая вступил в силу лимит в 100 тыс. рублей на денежные переводы без открытия банковского счета.
На изображении были представлены двенадцать игроков клуба, однако российские хоккеисты Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов на нем отсутствовали, передает РИА «Новости».
Болельщики и пользователи соцсетей обратили внимание на исключение Бобровского и Куликова из числа отмеченных чемпионов, что вызвало волну критики в адрес федерации. Вскоре после этого спорный постер был удален со страниц IIHF без каких-либо разъяснений.
В финале Кубка Стэнли «Флорида» одержала победу над «Эдмонтон Ойлерз» в шести матчах. Бобровский и Куликов внесли вклад в успех команды и стали обладателями трофея.
Ранее IIHF объявила о недопуске сборной России. Решение принято после запроса Международного олимпийского комитета и признано окончательным.