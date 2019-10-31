НАТО и Украина призвали Россию отдать Крым

Россия должна передать контроль над Крымом Украине, говорится в заявлении комиссии Украина – НАТО. Блок также выразил недовольство в связи с усилением российских ВС на полуострове.

«Мы решительно осуждаем и не признаем незаконную и нелигитимную аннексию Крыма Россией», – передает РИА «Новости» текст заявления.

Также в нем содержится призыв «вернуть Украине» контроль над полуостровом.

«Мы осуждаем продолжающееся и широкомасштабное наращивание Россией военной мощи в Крыму, которое является частью более масштабной модели российских агрессивных действий в регионе», – говорится в заявлении.

В августе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что воссоединение России и Крыма стало следствием конкуренции великих держав.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД