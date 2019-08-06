НАТО назвало воссоединение России и Крыма следствием конкуренции великих держав

По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, воссоединение России и Крыма стало следствием конкуренции великих держав.

Он заявил, что одно из «последствий» роста «конкуренции между великими державами» можно наблюдать в Крыму, передает Rambler News Service.

Другие результаты этой конкуренции видны от Крыма «до Северной Кореи, от Сирии до Южно-Китайского моря», заявил Столтенберг.

Кроме того, он выразли недовольство тем, что Москва наращивает присутствие на Ближнем Востоке.

Столтенберг считает проблемой и усиливающееся влияние Китая.