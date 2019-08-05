НАТО объяснила расширение зоны деятельности после распада СССР

НАТО вышла за пределы своей традиционной зоны ответственности после распада СССР и завершения холодной войны для того, чтобы продолжить свое существование, несмотря на роспуск Организации Варшавского договора. Такое заявление сделал генсек организации Йенс Столтенберг

«Нужно понимать, что в течение 40 лет НАТО не действовала за пределами своей территории. В течение этих лет мы делали только одно - сдерживали СССР. И все. И мы делали это очень успешно, потому что холодная война завершилась без единого выстрела, и мир сохранился», – приводит слова Столтенберга пресс-служба НАТО, сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что после падения Берлинской стены и прекращения холодной войны людей интересовала необходимость дальнейшего существования альянса, когда Варшавский пакт являлся, своего рода противоположностью НАТО, а СССР распался.



«И был вопрос, должна ли НАТО тоже прекратить существование. НАТО должна была либо выйти из дела, либо выйти за пределы своей территории в Европе и Северной Америке. И мы решили сделать второе, выйти за пределы зоны, чтобы остановить этнические войны на Балканах, помогать бороться с пиратством в Африке, бороться с терроризмом в Афганистане и так далее», – сказал Столтенберг.

При этом он отметил, что альянс не должен быть ответственным за разрешение всех конфликтов в мире, однако главной его целью является защита от нападения.

Ранее в МИДе отметили, что Россия готова к любым шагам, которые предпримет НАТО после приостановки Договора о РСМД.