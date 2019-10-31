Британские лорды одобрили новые выборы в парламент

Палата лордов британского парламента одобрила досрочные парламентские выборы, сообщают информационные агентства.

Теперь для проведения парламентских выборов соответствующий билль должна подписать королева Елизавета II, передает ТАСС.

Напомним, главе британского правительства Борису Джонсону, который стремится устроить новые выборы, чтобы вывести Великобританию из ЕС, удалось добиться своего только с четвертой попытки.

Выборы должны состояться 12 декабря.

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