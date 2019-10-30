Болтона вызвали на допрос в Конгресс США

Демократы в Палате представителей Конгресса США вызвали на слушания в рамках импичмента главы американского государства Дональда Трампа его бывшего советника Джона Болтона, сообщили СМИ.

Слушания назначены на 7 ноября, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

Кроме того, 4 ноября должны состояться слушания с участием ключевых сотрудников американского Совета нацбезопасности Джона Айзенберга и Майкла Эллиса.

Пока нет информации о том, собираются ли они выполнять требование конгрессменов.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об увольнении самого антироссийского члена команды Трампа, советника по нацбезопасности Джона Болтона.

Напомним, СМИ сообщили, что перевести процесс импичмента в публичную стадию демократы хотят с показаний временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора.

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