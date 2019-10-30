Историк Эйдельман предположила, что Калашникова «назначили» создателем автомата

Заслуженный учитель России, историк Тамара Эйдельман заявила, что Михаила Калашникова могли «назначить» создателем легендарного автомата, потому что он якобы больше коллег подходил по анкетным данным.

«В Ижевске, в музее Калашникова, висят фотографии сотрудников конструкторского бюро, в котором 28-летний Михаил создал свой автомат. Все как на подбор – интеллигентные еврейские лица. Не окажется ли когда-нибудь, что Калашникова «назначили» создателем автомата просто потому, что он больше подходил по анкетным данным?» – пишет Эйдельман в своем Telegram.

Она заметила, что «анкета» у него тоже была не лучшая, однако он «сумел скрыть отца-кулака и ссылку семьи».

«Да, самородок, да, талантливый, но нужны же для конструкторской работы обычные базовые знания, а где он мог их получить? Когда работал техническим секретарем политотдела железной дороги? Когда служил механиком-водителем, а потом командиром танка? Когда лежал в госпитале с ранением?» – пишет Эйдельман.

Она указывает, что большая часть его более поздних многочисленных изобретений не прижились, оказавшись либо слишком дорогими, либо слишком неудобными.

Ранее Министерство просвещения порекомендовало провести в школах урок в честь столетия со дня рождения конструктора Михаила Калашникова. В том числе предлагается провести соревнования на скорость сборки и разборки автоматов.

Вице-президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Алексей Филатов в комментарии газете ВЗГЛЯД заметил, что праздновать день таким образом – абсурдно, тем более, что разбор автомата Калашникова – «ритуал из прошлого века».