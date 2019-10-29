Ветеран «Альфы»: Навык собирать и разбирать «Калашников» – пережиток прошлого

Совет Минпросвещения провести урок «Калашникова» не несет в себе никакого смысла, а праздновать день таким образом – абсурдно, заявил газете ВЗГЛЯД вице-президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Алексей Филатов.

«Праздновать столетие Калашникова таким образом это конечно «в духе времени», но равносильно тому, чтобы выкладывать своими телами какие-нибудь буквы, а потом с «коптера» снимать. Конечно, это наше российское достижение прошлого века, но не думаю, что есть смысл нынешнем школьникам «сужать мировоззрение» и развитие таким образом. Думаю, что такого плана мероприятия могут вызвать у большинства школьников отторжение к военному делу. Если завтра день медицинского работника нужно предложить, чтобы школьники делали друг другу уколы?» – сказал Филатов

«Что касается военной подготовки, то автомат Калашникова – давно не единственное оружие. К тому же, я не вижу никакой пользы в умении быстро разбирать и собирать автомат. Здесь нет никакого профессионализма. Думаю, это ритуал из прошлого века. Наука уже давно шагнула вперед», – добавил ветеран «Альфы».

Министерство просвещения порекомендовало провести в школах урок в честь столетия со дня рождения конструктора Михаила Калашникова. По рекомендациям на сайте школьников должны посвятить в историю, а также провести соревнования на скорость сбора и разбора автоматов.



На ваш взгляд Должен ли уметь гражданин России разбирать и собирать автомат Калашникова? Да

Нет



Отметим, что в 2020 году в Сахалинской области пройдет Всероссийский молодежный патриотический слет. Участниками данного мероприятия будут различные общественные организации, а также главным гостем должен стать президент России.