Школьникам предложили отпраздновать столетие Калашникова сборкой автоматов

Российским школам в честь столетия со дня рождения конструктора Михаила Калашникова рекомендовали провести 10 ноября всероссийский урок, в рамках которого школьники смогут на скорость собрать и разобрать АК-47 и АК-74.

В опубликованных на сайте министерства просвещения методических рекомендациях по проведению урока предлагается включить соревнования по сборке-разборке автоматов Калашникова АК-47 и АК-74 или сравнение характеристик АК «с американским автоматом М-16».

Уроки рекомендованы для школьников всех возрастов. Провести их могут одновременно два учителя, например, истории и ОБЖ. Преподавателям также рекомендовали вспомнить о литературном наследии Калашникова, о его высказываниях и нравственных ориентирах.

Цель урока – оказать учащимся помощь «в осмыслении масштаба личности Калашникова как уникального человека и вместе с тем типичного представителя нашего народа, солдата и генерала, патриота и гуманиста». Также среди задач мероприятия – «воспитание чувства патриотизма», формирование «российской идентичности школьников на основе изучения примеров выдающихся отечественных военно-технических изобретений» и повышение интереса к прохождению службы в армии.

Конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников родился 10 ноября 1919 года в селе Курья Алтайского края в многодетной крестьянской семье. Калашников – дважды Герой Социалистического труда, лауреат Сталинской и Ленинской премий. В 2009 году к 90-летию конструктора президент Дмитрий Медведев присвоил Калашникову звание Героя России.