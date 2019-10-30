На Боровском шоссе столкнулись 14 машин

В районе деревни Ликова в новой Москве, по предварительным данным, столкнулись 14 автомобилей. Движение на Боровском шоссе ограничено, сообщили пресс-служба ГИБДД столицы.

По данным ведомства, авария случилась около 17.00 мск. Отмечается, что в массовом ДТП никто не пострадал. Точное число попавших в аварию автомобилей уточняется, сообщает «Интерфакс».

На Боровском шоссе в обе стороны движения образовалась пробка, движение затруднено.

Ранее сообщалось, что в ДТП под Москвой погибли пять человек.