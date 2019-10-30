Экс-командующий Балтфлотом оценил пуск «Булавы» с подлодки «Князь Владимир»

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30 октября, среда  |  Последнее обновление — 12:07  |  vz.ru
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Туристы с Украины повысят доходы Крыма

Украинцы снова начали ездить отдыхать в КрымФото: Константин Михальчевский/РИА «Новости»
Крымский мост второй год подряд обеспечивает полуостров рекордным за все постсоветские годы турпотоком. Как ни странно, свою лепту вносят и украинцы, которые снова стали ездить отдыхать в Крым. Открытие железнодорожного сообщения привлечет в Крым в ближайшие годы еще больше отдыхающих. Более высокой активности ждут и от гостей с Украины. Подробности...
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Константин Косачев: Альтернативы «развороту над Атлантикой» не было

«Примаков жертвовал личными интересами ради того, чтобы быть нужным стране», – вспоминает КосачевФото: Viktor Korotayev/Reuters
«Евгений Максимович пропускал все через себя. Но я никогда не испытывал ни малейших сомнений, что любое давление на него не имело никаких последствий. У него был, что называется, внутренний стержень», – поделился воспоминаниями с газетой ВЗГЛЯД сенатор Константин Косачев, долгие годы работавший с Евгением Примаковым.  Подробности...
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Музей ГУЛАГа во второй раз созывает в Москве акцию «Колокол памяти»

На акцию «Колокол памяти» в Москве соберутся полпреды большинства российских регионовФото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
«Я видел лагерные кладбища. Это просто палочки, торчащие из земли. На них висят консервные банки, на дне которых выбит даже не номер заключенного, а только ряд и место», – рассказал газете ВЗГЛЯД директор музея ГУЛАГа Роман Романов. В среду он организует в Москве акцию «Колокол памяти», цель которой – не дать кануть в Лету миллионам жертв политических репрессий советского отрезка нашей истории. Подробности...
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США отомстили Турции за Сирию и С-400

Немцы при проведении геноцида использовали газовые камеры, а турки обошлись этим простым наборомФото: David Mdzinarishvili/Reuters
Дональд Трамп пообещал, что Турция дорого заплатит за покупку у России С-400 и самоуправство в Сирии − и вот теперь в Вашингтоне приступили к наказанию непокорных. Конгресс одобрил введение санкций, затрагивающих не только министра обороны Турции, но и президента Эрдогана. В тот же день было принято решение, на которое США не решались долгие годы − о признании геноцида армян. Что все это значит? Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Гасану Гусейнову ничего не будет

Сергей Лукьяненко, писатель
Профессор ВШЭ с его чудесными наездами на русский «убогий клоачный язык» и «одичавшую страну» заслуживает похвалы. Профессор ляпнул то, что в его окружении говорят только в дружеском кругу людей «с хорошими лицами». Подробности...

Кажется, я нашел новый символ России

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Оренбург – самый странный город страны. Все, что я о нем прочитал в самолете по пути, противоречит здравому смыслу. Но этот город и есть символ Родины. Непонятный, непредсказуемый, нерациональный – и поэтому прекрасный. Подробности...
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Японский минимализм Suzuki Vitara

Дмитрий Шутов, дизайнер, автомобильный эксперт
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              Экс-командующий Балтфлотом оценил пуск «Булавы» с подлодки «Князь Владимир»

              30 октября 2019, 11:45

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Булава» с подводной лодки «Князь Владимир» означает, что данная субмарина уже готова к передаче в состав ВМФ, заявил экс-командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев.

              «Заключительный этап проверки боеготовности подлодки – это применение её основного оружия, то есть МБР «Булава». Теперь ничего не мешает принять ее на вооружение, загрузить штатным оружием, получить задачу и находиться в составе сил постоянной готовности или вести боевое дежурство», – передает РИА «Новости» слова Валуева.

              Он пояснил, что, выполнив это боевое упражнение, «Князь Владимир» отработал все задачи по подготовке к плаванию, применению оружия и обороне, как в защищенном районе, так и самостоятельно, то есть доказал свою полную боеготовность.

              Напомним, в среду атомная подводная лодка «Князь Владимир» выполнила стрельбу баллистической ракетой «Булава». По данным Минобороны, пуск «Булавы» впервые произведен в рамках испытаний «с новейшего стратегического ракетоносца проекта «Борей-А».

              Пуск был проведен из подводного положения. Подлодка находилась в акватории Белого моря, цель – на полигоне Кура на Камчатке. Сообщалось, что полет «Булавы» прошел штатно. Учебно-боевые блоки ракеты «прибыли на полигон в установленное время».

              В боевом составе российского флота находятся три подлодки проекта 955 – «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах».

              Военный эксперт Константин Сивков заявил газете ВЗГЛЯД, что «пуск «Булавы» из подводного положения можно оценить только позитивно».

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