Экс-командующий Балтфлотом оценил пуск «Булавы» с подлодки «Князь Владимир»

Успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Булава» с подводной лодки «Князь Владимир» означает, что данная субмарина уже готова к передаче в состав ВМФ, заявил экс-командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев.

«Заключительный этап проверки боеготовности подлодки – это применение её основного оружия, то есть МБР «Булава». Теперь ничего не мешает принять ее на вооружение, загрузить штатным оружием, получить задачу и находиться в составе сил постоянной готовности или вести боевое дежурство», – передает РИА «Новости» слова Валуева.

Он пояснил, что, выполнив это боевое упражнение, «Князь Владимир» отработал все задачи по подготовке к плаванию, применению оружия и обороне, как в защищенном районе, так и самостоятельно, то есть доказал свою полную боеготовность.

Напомним, в среду атомная подводная лодка «Князь Владимир» выполнила стрельбу баллистической ракетой «Булава». По данным Минобороны, пуск «Булавы» впервые произведен в рамках испытаний «с новейшего стратегического ракетоносца проекта «Борей-А».

Пуск был проведен из подводного положения. Подлодка находилась в акватории Белого моря, цель – на полигоне Кура на Камчатке. Сообщалось, что полет «Булавы» прошел штатно. Учебно-боевые блоки ракеты «прибыли на полигон в установленное время».

В боевом составе российского флота находятся три подлодки проекта 955 – «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах».

Военный эксперт Константин Сивков заявил газете ВЗГЛЯД, что «пуск «Булавы» из подводного положения можно оценить только позитивно».

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