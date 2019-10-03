Госдеп одобрил продажу комплексов «Джавелин» Украине

Госдепартамент одобрил продажу Украине противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» (Javelin), сообщило Агентство по оборонному сотрудничеству в структуре Пентагона.

«Госдепартамент принял решение о продаже Украине 150 ракет Javelin и связанного с ними оборудования и технической поддержки на 39,2 млн долларов», – приводит РИА «Новости» сообщение структурного подразделения Пентагона.

Ранее продажу комплексов «Джавелин» Украине одобрил Конгресс США. При этом сообщалось, что Украине будет поставлено 150 ракет и две ракетные установки «Джавелин», сумма сделки составит 39 млн долларов.

Во вторник Конгресс США одобрил продажу комплексов «Джавелин» Украине вопреки отставке спецпредставителя США Курта Волкера, которого уличили в коррупции при подготовке сделки.

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