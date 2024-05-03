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    Премьер Грузии выразил Госдепу США разочарование из-за попыток устроить в стране революцию
    Ивлеева прокомментировала «голую вечеринку» словами «не в то время, не в том месте»
    ФСБ уничтожила прибывшего в Россию из Литвы диверсанта военной разведки Украины
    Ряд военных атташе посетили выставку трофеев на Поклонной горе
    Изъятое огнестрельное оружие, подлежащее утилизации, решили передавать на нужды СВО
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    В Совфеде отреагировали на данные об отказе G7 от полной конфискации российских активов
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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Почему в Средней Азии любезно принимали Кэмерона

    Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему Виктор Орбан провозгласил крах либеральной гегемонии

    Любой глобальный проект через какое-то время начинает разваливаться. Оно и к лучшему – глобальной диктатуры нам еще не хватало. Мир суверенных наций, о котором говорит Орбан, определенно не будет раем – но он не будет и прогрессивно-либеральной антиутопией, которая даже на ранних стадиях выглядит довольно жутко.

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    Игорь Перминов Игорь Перминов Почему болгар не любят в Евросоюзе

    По числу сторонников России Болгария уступает разве что Сербии. При этом властные структуры, захваченные несколькими партиями евроатлантической направленности, регулярно отмечаются злобными выпадами против Российской Федерации.

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    3 мая 2024, 12:44 • Новости дня

    В Совфеде отреагировали на данные об отказе G7 от полной конфискации российских активов

    Сенатор Климов предложил предъявить странам «Большой семерки» счет за ущерб по замороженным активам

    В Совфеде отреагировали на данные об отказе G7 от полной конфискации российских активов
    @ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Политики «Большой семерки» выдвигают резонансные идеи об использовании российских активов для поддержки Украины. Но когда к обсуждению подключаются банкиры и юристы, то те «жмут на тормоза», поскольку все риски становятся очевидными, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее FT сообщила об отказе стран G7 от идеи полной конфискации замороженных активов РФ.

    «Большая семерка», вероятно, была вынуждена изменить планы на российские активы из-за давления со стороны западных юристов и финансистов. Они понимают, что конфискация обернулась бы для них негативными последствиями: во-первых, был бы нанесен удар по их деловой репутации, а во-вторых, это привело бы к краху и доллара, и евро, и других валют», – отметил сенатор Андрей Климов.

    По его словам, суть дискуссии стран G7 о судьбе активов РФ выглядит следующим образом: политики выдвигают резонансное предложение, спираль раскручивается, и когда обсуждение доходит до банкиров и юристов, те «жмут на тормоза». Собеседник полагает, что теперь западные чиновники попытаются найти альтернативное конфискации решение, среди которых использование доходов от российских активов.

    «Если у них этот финт пройдет, то это станет очередным нарушением. Мы вносили эти средства не под честное слово, был составлен конкретный договор. Нам стоит уже сейчас провести калькуляцию тех активов, которые находятся в странах «Большой семерки», и процентов, которые они принесли и еще принесут за то время, пока мы не можем ими распоряжаться», – считает Климов.

    «Далее Москве следует предъявить счет за понесенный ущерб, причем нужно учитывать и потерянные проценты. Эти требования можно озвучивать без стеснений, поскольку наша позиция – правовая», – добавил парламентарий. Он убежден: такую операцию необходимо проводить регулярно, а также чаще напоминать западным странам об их «долге». «Пора переходить в наступление на финансово-экономическом фронте», – акцентировал собеседник.

    Ранее стало известно, что страны «Группы семи» начали отказываться от идеи о полной конфискации замороженных российских активов. По информации британской газеты Financial Times, главной причиной изменения решения стала «боязнь ответных мер». Ряд европейских официальных лиц обеспокоены также тем, что изъятие активов спровоцирует разбирательства о возмещении убытков по результатам двух мировых войн.

    Политически менее рискованным и юридически более обоснованным опрошенные газетой эксперты считают план использования доходов, сгенерированных активами РФ, которые находятся в бельгийском депозитарии Euroclear. Объем средств, которые позволит выручить эта схема, оценивается примерно в 3 млрд евро в год, пишет FT.

    ЕС, США, Япония и Канада заморозили активы России в размере около 300 млрд долларов после начала спецоперации на Украине. Из них около 5-6 млрд долларов находятся в Соединенных Штатах, а большая часть – в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии. Западные страны активно ищут способ изъять эти активы и передать их Киеву. Помимо прямой конфискации и использования процентных доходов на Западе изучают вариант выпуска специальных облигаций, залогом по которым будут замороженные активы.

    Москва предупреждала, что любые меры в отношении замороженных активов будут восприняты как «воровство российского имущества». В качестве ответной меры Россия может конфисковать ценные бумаги иностранных инвесторов, которые хранятся на специальных счетах типа «C», писало агентство Reuters. Согласно некоторым оценкам, по состоянию на весну 2023 года там могло скопиться до триллиона рублей. Также правительство РФ может рассмотреть меры по «блокированию небиржевых активов, все еще принадлежащих недружественным странам», предположил управляющий инвестиционным портфелем инвестиционной компании Aigenis Владимир Язев.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что конфискация Евросоюзом средств может привести к крайне печальным последствиям не только для самой еврозоны, но и для всего финансового мира.

    2 мая 2024, 21:54 • Новости дня
    Захарова объяснила отзыв статьи Reuters про Кэмерона и удары ВСУ по России

    МИД отреагировал на отзыв статьи Reuters со словами Кэмерона об ударах ВСУ по России

    Захарова объяснила отзыв статьи Reuters про Кэмерона и удары ВСУ по России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность, что министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон действительно сказал о праве Вооруженных сил Украины наносить удары по российской территории.

    Комментируя в своем Telegram-канале отзыв агентством Reuters публикации с соответствующим заявлением Кэмерона, Захарова написала: «На наших глазах разворачивается «чисто английское убийство». Уверена, он это сказал».

    Слова британского министра вызвали резонанс, поэтому Лондон был вынужден «дать заднюю и принести в жертву Reuters», считает дипломат.

    Ранее глава МИД Британии Кэмерон в интервью Reuters заявил, что Украина имеет право наносить удары британским оружием по целям внутри России, чтобы чувствовать, что она защищает себя после российских атак. Агентство отозвало статью с высказыванием главы британского МИД «в связи с пересмотром некоторых деталей в материале».

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    3 мая 2024, 01:11 • Новости дня
    Экспертиза выяснила детали теракта на Крымском мосту в 2022 году

    «Коммерсант»: СБУ использовала 10 тонн ракетного топлива для подрыва Крымского моста в 2022 году

    Экспертиза выяснила детали теракта на Крымском мосту в 2022 году
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Взрывотехническая экспертиза по делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году показала, что для подрыва использовалось самодельное взрывное устройство мощностью, эквивалентной 10 тоннам тротила.

    При этом основным зарядом взрывного устройства было смесевое взрывчатое вещество на основе твердого ракетного топлива, замаскированное под бобины с полиэтиленовой пленкой, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на результаты экспертизы.

    Отмечается, что для детонации использовалось взрывчатое вещество иностранного производства на основе гексогена, вероятно, С-4 или РЕ-8.

    По данным следствия, организатором теракта был глава Службы безопасности Украины Василий Малюк. Он руководил группой, которая занималась подготовкой и осуществлением подрыва моста.

    Взрывчатка была отправлена из Одессы в Болгарию, затем в Грузию и Армению, а оттуда – в Россию. Взрыв произошел 8 октября 2022 года на 156-м километре автомобильной дороги А-290 Новороссийск – Керчь.

    В результате взрыва 8 октября 2022 года обрушились два пролета моста, были повреждены 17 вагонов проходящего в этот момент по мосту грузового поезда.

    По делу о теракте обвиняются граждане России, Армении и Украины. Несколько человек, включая главу СБУ Малюка, арестованы заочно и объявлены в международный розыск.

    Ранее в Крыму отреагировали на намеки постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы об атаке на Крымский мост. Заявления украинского дипломата назвали «оскалом террористов», которые показывают разрушительную и чудовищную суть украинских властей.

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    3 мая 2024, 09:29 • Новости дня
    Страны G7 начали отказываться от идеи изъятия российских активов

    Financial Times: Страны G7 начали отказываться от идеи изъятия российских активов

    Страны G7 начали отказываться от идеи изъятия российских активов
    @ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Страны «Группы семи» начали отказываться от идеи о полной конфискации замороженных российских активов, пишет Financial Times.

    По данным британской газеты, вместо этого западные страны «изучают другие способы извлечения финансирования» для Украины из средств России, передает ТАСС.

    Отмечается, что главной причиной изменения решения стран G7 стала «боязнь ответных мер».

    Ранее западные СМИ сообщили, что Россия может конфисковать активы иностранных инвесторов, хранящиеся на специальных счетах типа C, в ответ на заморозку западными странами российских активов.

    До этого Германия выступила против идеи конфискации замороженных российских активов из опасений, что такой шаг может стать прецедентом для новых исков к стране за преступления Второй мировой войны.

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    2 мая 2024, 14:34 • Новости дня
    В МИД допустили связь высказываний Макрона с днями недели

    Спикер МИД Захарова допустила связь высказываний Макрона с днями недели

    В МИД допустили связь высказываний Макрона с днями недели
    @ Christophe Ena/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о вероятной отправке войск на Украину «как-то связаны с днями недели», предположила спикер МИД России Мария Захарова.

    По ее словам, у Макрона, видимо, есть определенный цикл для подобных высказываний, передает ТАСС.

    Ранее в четверг Макрон снова не исключил отправки французских войск на Украину.

    Агентство Bloomberg отмечало, что призывы французского президента Эммануэля Макрона увеличить военную помощь Киеву звучат неуклюже на фоне его колебаний между миротворцем и провокатором.

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    3 мая 2024, 08:50 • Новости дня
    Можин заявил о зашкаливающей предвзятости в аналитике МВФ

    Директор от России в МВФ Можин заявил о зашкаливающей предвзятости в аналитике фонда

    Можин заявил о зашкаливающей предвзятости в аналитике МВФ
    @ Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Предвзятость в аналитике Международного валютного фонда (МВФ) всегда была, но в данный момент этот уровень просто зашкаливает, заявил исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин.

    По его словам, есть много примеров того, как отдельные негативные события выпячиваются в отношении одних стран и замалчиваются в отношении других, передает РИА «Новости».

    Также Можин отметил, что проблемы высокого государственного долга, когда упор всегда делается на долги в бедных странах и государствах со средним доходом, при этом данный факт замалчивается в отношении государств с высоким доходом.

    Как указал исполнительный директор, геополитические разногласия влияют на МВФ, делая его все более нечестным.

    По мнению Можина, МВФ стал главной жертвой геополитической ситуации.

    Ранее исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин заявил, что фонд напрямую финансирует терроризм, оказывая поддержку Киеву.

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    2 мая 2024, 20:31 • Новости дня
    Эксперт: Запад переоценивает влияние релокантов на российскую экономику

    Экономист Любич оценил данные западных СМИ о вкладе релокантов в рост российской экономики

    Эксперт: Запад переоценивает влияние релокантов на российскую экономику
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Люди, возвращающиеся в Россию, в большинстве своем удаленно работали на отечественные компании. Таким образом, плоды их труда и так были включены в показатели ВВП страны. В реальности же влияние релокантов на развитие экономики РФ более скромное, чем представляют себе западные СМИ, сказал экономист Антон Любич. Ранее издание Bloomberg сообщило о росте ВВП России из-за возвращения уехавших граждан.

    «За последнее время в Россию действительно вернулось большое количество релокантов. Думаю, 40-45% от общего числа уехавших действительно может быть корректной цифрой. Однако издание Bloomberg существенно переоценивает их вклад в развитие экономики государства», – сказал экономист Антон Любич.

    «В большинстве своем в страну вернулись те, кто и так был трудоустроен в отечественных компаниях. Многие из них покинули Родину в связи с экономическими причинами. Нередко работодатели самостоятельно отправляли своих сотрудников за рубеж. Таким образом попросту они избегали новых санкций», – уточняет он.

    «Соответственно, плоды их труда и без того были включены в прирост российского ВВП. Их переезд за границу оставался простой формальностью. В то же время те, кто до сих пор находятся в Европе или на территории других стран СНГ, как правило, числятся в иностранных компаниях. Их работа уже не имеет никакого отношения к финансовому сектору РФ», – акцентирует эксперт.

    «Конечно, получить точные данные о количестве вернувшихся россиян и их влиянии на экономику государства в настоящий момент трудно, но возможно. Для этого нужно совместить статистику базы Пограничной службы с информацией из Социального фонда», – подчеркивает собеседник.

    «Первая инстанция позволит зафиксировать число людей, пересекших границу в обратном направлении. Вторая даст представление об их доходах. На рубль зарплаты создается примерно 30-35 копеек добавочной стоимости. Соответственно, сопоставив указанные показатели, мы сможем точно рассчитать, какой именно процент от роста ВВП пришелся на релокантов», – резюмирует Любич.

    Ранее издание Bloomberg сообщило о росте экономики России из-за возвращения релокантов. В статье газеты указано, что на обратную миграцию в РФ пришлась «одна пятая или одна третья» от 3,6% увеличения ВВП страны за 2023 год. При этом отток населения не просто «замедлился», но и «обратился вспять».

    По данным компании Finion, предоставляющей миграционные услуги, около 40-45% покинувших Россию в 2022, приняли решение о возвращении на Родину. В связи с тем, что уехавшие как правило имеют более крупные зарплаты, их обратный приезд способствует общему насыщению экономической активности внутри страны.

    «Вместо того чтобы тратить имеющиеся доходы за границей, они ориентируются на российскую отрасль потребления: пользуются бытовыми услугами, розничной торговлей», – отмечает издание. Кроме того, подчеркивается, что ряду релокантов по возвращению были предложены более комфортные условия труда.

    Однако данная тенденция не особо сказывается на проблеме «нехватки рабочих рук» на рынке труда. Общее число вернувшихся в страну составляет лишь 0,3% от общего числа занятых в стране. Тем не менее данный процесс будет продолжаться, поскольку за рубежом жизнь россиян осложняется широким спектром социальных барьеров.

    Так, согласно исследованию Европейского университета (Флоренция) лишь 41% мигрантов из РФ (в некоторых странах данный показатель не превышает и 16%) считают свое текущее положение «стабильным». При этом около четверти опрошенных отмечают частые случаи дискриминации со стороны местных жителей или учреждений.

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    3 мая 2024, 08:29 • Новости дня
    Украинские СМИ: Макрон не присылает войска и не спешит с визитом в Киев
    Украинские СМИ: Макрон не присылает войска и не спешит с визитом в Киев
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Французский президент Эммануэль Макрон вопреки собственным заявлениям не присылает войска на Украину, несмотря на совершаемые российскими военными успехи, пишет украинское издание «Страна».

    Отмечается, что вопрос об отправке западных войск на Украину все же безнадежно завис из-за отсутствия консенсуса в НАТО – данную идею не поддерживают Британия, Германия, США и Италия, передает ТАСС.

    Издание подчеркивает, что большинство западных стран против этой идеи из-за угрозы ядерной войны в случае прямого столкновения НАТО и России.

    Кроме того, по данным украинского СМИ, Макрон не торопится посетить Киев, хотя его визит планировался в начале февраля.

    Накануне Макрон снова не исключил отправку французских войск на Украину. Представитель МИД России Мария Захарова предположила, что высказывания Макрона о вероятной отправке войск на Украину «как-то связаны с днями недели».

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    3 мая 2024, 12:37 • Новости дня
    Ряд военных атташе посетили выставку трофеев на Поклонной горе

    Ряд военных атташе посетили выставку трофеев на Поклонной горе в Москве

    Ряд военных атташе посетили выставку трофеев на Поклонной горе
    @ Belkin Alexey/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Аккредитованные в Москве военные атташе нескольких стран посетили выставку захваченной в ходе спецоперации боевой техники ВСУ с образцами из стран НАТО на Поклонной горе.

    Отмечается, что экспозицию осмотрели представители военно-дипломатического корпуса Белоруссии, Китая, Пакистана, Мали, Сирии, Буркина-Фасо, Сербии, Марокко и ряда других дружественных России государств, передает ТАСС.

    Напомним, 1 мая Минобороны открыло выставку трофейной техники перед Музеем Победы. Посетителям представлены образцы военной техники производства 12 стран, включая США, Британию, Германию, Францию, Турцию, Швецию, Украину.

    В шатрах представлены образцы стрелкового вооружения иностранных армий, документы, карты, идеологическая литература, снаряжение украинских военнослужащих и беспилотники.

    Выставка будет работать в течение месяца с 10 до 20 часов.

    Германский политолог Александр Рар заявил газете ВЗГЛЯД, что выставка трофеев на Поклонной горе наносит Западу идеологический удар.

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    3 мая 2024, 12:13 • Новости дня
    Медведев нашел тройную пользу для России от швейцарской «мирной конференции»

    Зампред Совбеза Медведев нашел тройную пользу для России от швейцарской «мирной конференции»

    Медведев нашел тройную пользу для России от швейцарской «мирной конференции»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Запланированная в Швейцарии «мирная конференция» принесет России тройную пользу, выразил мнение зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    В своем Telegram-канале он отметил, что конференция станет очередным свидетельством краха «мирного плана» президента Украины Владимира Зеленского.

    Также политик отметил, что саммит может стать «зримым доказательством полнейшей импотенции западных элит» касательно вопроса о прекращении военного конфликта.

    Кроме того, Медведев указал на то, что конференция позволит ВС России и дальше без помех продолжать зачистку малороссийской территории от неонацистов.

    Ранее в российском посольстве в Швейцарии заявили, что проведение так называемой мирной конференции является продавливанием киевской «формулы мира», представляющей собой набор ультиматумов, запуск мирного процесса по Украине не имеет никакого смысла без участия России.

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    3 мая 2024, 11:48 • Новости дня
    Политолог сказал, какие страны Европы могут депортировать украинских уклонистов

    Политолог Скачко: Отношение к выдаче Украине уклонистов в Европе будет зависеть от нескольких факторов

    Политолог сказал, какие страны Европы могут депортировать украинских уклонистов
    @ Lucy North/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Беженцы с Украины ценятся в Чехии в качестве рабочей силы, поэтому Прага не станет выдавать уклонистов. Решение каждой европейской страны по депортации мужчин призывного возраста будет зависеть от состояния государственной экономики и внутриполитической ситуации, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее в Чехии заявили о невозможности выдачи уклонистов Украине.

    «Чехи не хотят выдавать уклонистов офису Зеленского по экономическим мотивам. Дело в том, что на фоне миграции из стран Азии и Африки Прага начала серьезно ценить беженцев с Украины. С их помощью можно относительно легко решить вопрос рабочей силы и демографические проблемы», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Отношение к выдаче уклонистов в Европе будет зависеть от нескольких факторов. В первую очередь от состояния экономики. Если страна за счет беженцев может решить проблемы в финансовой сфере, то их не депортируют. Второй показатель – это внутриполитическая ситуация. Многие правительства опасаются нарушения прав украинцев на фоне лояльного отношения к приезжим из других регионов», – отмечает собеседник.

    «Например, Германия или Франция, скорее всего, не выдадут уклонистов. Эти страны, как и Чехия, нуждаются в квалифицированной рабочей силе. Кроме того, таких мигрантов можно сравнительно легко интегрировать. Поляки, несмотря на свою риторику, также вряд ли будут депортировать беженцев по экономическим причинам. Тем не менее многочисленность и организованность украинской диаспоры способна вынудить Варшаву перейти к давлению на это этническое меньшинство», – подчеркивает он.

    «Выдать уклонистов может Британия. Это государство не знает, что делать с мигрантами. Беженцы – проблема для Лондона, так как они создают социальную напряженность и дополнительную нагрузку на бюджет. Страны Бенилюкса, в свою очередь, могут отдать это решение на откуп отдельных территориальных общин», – акцентирует эксперт.

    «Однако на данный момент нет механизма, который бы позволил массово депортировать граждан другой страны. Прекращение оказания консульских услуг также практически не повлияет на выезд уклонистов. Это только повысит уровень нелегальной миграции. Тем не менее украинцы все же рискуют стать теми, кого могут выслать. Именно на них и опробуют некую новую систему», – резюмировал Скачко.

    Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что республика поддерживает беженцев с Украины, но не уклонистов от призыва. Однако, по его словам, у Праги нет возможности влиять на процесс возвращения мигрантов призывного возраста на родину.

    В свою очередь польские власти изъявили готовность содействовать Украине в возвращении на родину граждан призывного возраста. По словам главы Минобороны Польши Владислава Косиняка-Камыша, Варшава способна пойти на такой шаг, если офис Зеленского об этом попросит.

    В то же время МИД Украины принял решение не оказывать консульские услуги военнообязанным гражданам за рубежом. Этой категории людей теперь можно будет только оформить документы для возвращения на родину. Данное указание, как заявило ведомство, следует исполнять до дальнейших «разъяснений о порядке применения» закона о мобилизации.

    Глава МИД страны Дмитрий Кулеба лично выступал за принятие данной инициативы. «Нахождение за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед родиной», – объяснил он. Ограничение доступа к консульствам, по его словам, якобы призвано решить проблему бегства украинских мужчин за границу в попытке спастись от мобилизационных мероприятий.

    В связи с этим газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Россия стала самой безопасной страной для украинцев.

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    2 мая 2024, 20:54 • Новости дня
    НАТО обвинила Россию в «гибридной вредоносной деятельности» в странах альянса

    НАТО обвинила Россию в «гибридной вредоносной деятельности» на территории альянса

    НАТО обвинила Россию в «гибридной вредоносной деятельности» в странах альянса
    @ Robert Michael/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    НАТО считает, что Россия якобы осуществляет на территории альянса «гибридную вредоносную деятельность», включая «дезинформацию и саботаж».

    В заявлении альянса говорится, что страны НАТО обеспокоены недавними вредоносными действиями на территории альянса, в том числе теми, в результате которых были начаты расследования, многие лица были обвинены в деятельности в пользу враждебного государства в Чехии, Эстонии, Германии, Латвии, Литве, Польше и Великобритании.

    В НАТО утверждают, что подобные действия якобы включают «дезинформацию, саботаж, акты насилия, кибернетические операции и другие гибридные операции», передает ТАСС.

    Государства альянса собираются обеспечить свою готовность «защищаться от гибридных действий или нападений». При этом в заявлении говорится, что такие действия не повлияют на способность НАТО поставлять оружие на Украину.

    Между тем ранее глава военного комитета НАТО голландский адмирал Роб Бауэр признал, что нет признаков того, что Россия собирается атаковать какую-либо из стран альянса.

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    2 мая 2024, 17:44 • Новости дня
    Киргизия рекомендовала гражданам воздержаться от поездок в Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Киргизии призвало граждан республики отложить поездки на территорию России.

    Гражданам Киргизии рекомендовано не посещать Россию, пока не будут сняты ранее введенные дополнительные меры безопасности и режим усиленного контроля пропуска через государственную границу, передает ТАСС.

    Если поездка неизбежна, МИД Киргизии советует гражданам заблаговременно проверить наличие ограничений на въезд в Россию.

    Ранее Таджикистан рекомендовал гражданам на время воздержаться от поездок в Россию.

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    2 мая 2024, 19:45 • Новости дня
    Российская компания приступила к строительству электростанции на Иссык-Куле

    Российская компания приступила к строительству солнечной электростанции на Иссык-Куле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр энергетики Киргизии Таалайбек Ибраев сообщил о начале строительства солнечной электростанции на Иссык-Куле, реализацией проекта занимается российская компания Unigreen Energy.

    О том, что Unigreen Energy начинает строительство станции на Иссык-Куле, Ибраев рассказал в кулуарах третьего Ташкентского международного инвестиционного форума, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия заинтересована в конструктивном развитии отношений с Киргизией.

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    2 мая 2024, 15:59 • Новости дня
    Россия обвинила Эстонию в давлении на православную церковь

    Зампостпреда России при ОБСЕ Волгарев заявил, что Эстония оказывает давление на православную церковь

    Tекст: Вера Басилая

    Действия Эстонии по принуждению православных приходов к разрыву связей с Московским патриархатом нарушают права граждан и посягают на свободу вероисповедания, заявил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Александр Волгарев.

    Он привел в пример личную поездку главы МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса в Пюхтицкий женский монастырь, целью которой, по его словам, было «убедить, а фактически принудить игуменью «добровольно» (по сути, принудительно) выйти из подчинения Русской православной церкви», передает ТАСС.

    Зампостпреда также указал, что в случае несогласия с выдвигаемыми ультиматумами эстонские чиновники не исключают принудительной ликвидации церквей.

    Волгарев подчеркнул, что Москва расценивает разворачивающиеся действия как посягательство на свободу вероисповедания, разжигание религиозной нетерпимости и нарушение конституционных прав жителей Эстонии – участника ОБСЕ.

    Ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что православные монастыри, которые откажутся выйти из подчинения Русской православной церкви, могут быть закрыты, они столкнутся с большими проблемами. До этого Ляэнеметс предложил признать Московский патриархат «террористической» организацией.

    Сенатор Андрей Климов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что запрет РПЦ на территории Эстонии является только частью глобальной «раковой опухоли».

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    2 мая 2024, 14:04 • Новости дня
    Зампостпреда России заявил о нежелании в ОБСЕ упоминать трагедию в Одессе

    Зампостпреда России Буякевич заявил о нежелании руководства ОБСЕ упоминать трагедию в Одессе

    Tекст: Александра Юдина

    В этом году руководство ОБСЕ предпочитает не вспоминать о трагедии в Одессе в Доме профсоюзов десять лет назад, заявил зампостпреда России при организации Максим Буякевич.

    По его словам, подобная позиция руководства ОБСЕ вызывает возмущение, передает ТАСС.

    Буякевич отметил, что такая позиция очевидна в связи с тем, что ее нельзя использовать в пропагандистских антироссийских целях.

    Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Украина как государство окончательно умерла 2 мая 2014 года, превратившись в террористическую организацию, «в бешеное животное».

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