ФСБ: Ликвидированный в Ленобласти диверсант обучался минно-взрывному делу в Литве

Tекст: Алексей Дегтярев

В ходе осмотра его телефона нашли переписку с куратором, подтверждающую подготовку теракта в Ленобласти, и обучение минно-взрывному и стрелковому делу в городе Пабраде в Литве, указало ведомство, передает ТАСС.

Подготовку он проходил для того, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ, и чтобы совершать диверсии в России.

В переписке также указаны планы украинской террористической организации «полностью искоренить все русское» в Прибалтике. Эта структура намеревается провести теракты в православных церквях и местах пребывания русскоязычных жителей.

Одним из терактов должен стать поджог кинотеатра в Риге во время демонстрации фильма.

Напомним, диверсант, планировавший теракт на военных и энергетических объектах в Подмосковье, Москве и Ленобласти, был ликвидирован ФСБ.