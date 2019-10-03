Озвучены два сценария проведения выборов в Донбассе

Офис президента Украины Владимира Зеленского рассматривает два сценария проведения выборов в Донбассе: летом или осенью 2020 года, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники.

Первый вариант – выборы в октябре 2020 года вместе с очередными местными выборами по всей территории Украины. Второй вариант – отдельные выборы в неподконтрольных Киеву районах Донецкой и Луганской областей весной или летом 2020 года, передает РИА «Новости».

Также возможен вариант синхронных выборов раньше, чем осенью 2020 года, однако для этого необходимы изменения в конституцию Украины.

Украинские СМИ пишут, что эти сценарии выборов разделили команду Зеленского: глава офиса президента Андрей Богдан скептически относится к возможности внесения изменений в конституцию, а его первый заместитель Сергей Трофимов прорабатывает оба варианта.

Проведение выборов в Донбассе стало возможным после подписания Киевом «формулы Штайнмайера», которая прописывает порядок выполнения некоторых пунктов минских соглашений, связанных с особым статусом юго-востока Украины.

При этом Зеленский называет передачу контроля над границей Украине условием выборов в Донбассе, что может поставить под угрозу их проведение.

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