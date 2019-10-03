Эксперт: Социологические проблемы в здравоохранении являются ключевыми

«Разрыв в уровне зарплат между врачами и администраторами медучреждений – не просто в разы, а на порядки. Не удивительно, что врачи с этим не согласны», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Глеб Кузнецов, комментируя проблемы в отечественной медицине в преддверии Госсовета по вопросам здравоохранения.

«Социологические проблемы в сфере здравоохранения являются ключевыми – это свойственно не только для России, но и для всего мира. Система здравоохранения в мировом масштабе переживает трансформацию: лечить научились практически всё, и главный вопрос – в доступе к диагностике, в доступе к высокотехнологичным препаратам. Фактически, речь идет о медицинском неравенстве», – отметил руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов.

«Бедные и плохо диагностируемые люди умирают рано, в то время как те, у кого есть доступ к хорошей диагностике и лечению, живут долго», – добавил собеседник.

Накануне президент Владимир Путин сообщил, что в конце октября состоится заседание Госсовета, которое будет посвящено вопросам здравоохранения. От эффективности и качества работы медиков зависит продолжительность жизни людей, показатели демографии и здоровье нации, подчеркнул президент. Кроме того, глава государства на прошедшем накануне совещании по модернизации первичного звена здравоохранения заявил о недопустимости «фокусов» с зарплатами медиков.

«Проблемы самих врачей как социальной группы – это также не только российская, но и мировая история. Однако у нас эта проблема выглядит особенно возмущающей для этой социальной группы», – подчеркнул Глеб Кузнецов. В среду эксперт опубликовал на странице в Facebook пост о проблеме неравенства в оплате труда врачей и администрации медучреждений. Кузнецов упомянул массовые увольнения врачей в Перми и скандал в столичном онкоцентре им. Блохина. Напомним также, что в этом году акции протестов врачей из-за нарушений трудовых прав прошли в Пензе, Нижнем Тагиле и в Челябинской области.

«В итоге мы имеем целый конгломерат проблем, к решению которых непонятно как подойти», – констатирует Кузнецов. Существующий нацпроект «Здравоохранение» по «желанию некоторых людей может быть сведен лишь к закупкам в сфере здравоохранения», полагает эксперт.

«Есть такая возможность, что в итоге могут отчитаться в том, что куплено, например, триста томографов на всю страну. А что с врачами происходит, каковы возможности у пациентов – все равно», – заметил Кузнецов. Хорошо, что об этих проблемах начали говорить, в том числе на самом высоком уровне, добавил собеседник.

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