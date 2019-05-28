Главврач заверил в отсутствии сбоев в работе станции скорой в Пензе

Пензенская областная станция скорой медицинской помощи работает без сбоев, говорится в комментарии главврача учреждения Владимира Атякшева, размещенном на сайте регионального минздрава 28 мая – на следующий день после того, как межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения «Действие» объявил о старте «итальянской забастовки».

Атякшев подчеркнул, что станция скорой помощи «работает в штатном режиме», сбоев нет, передает ИА «PenzaNews».

Согласно обнародованным данным, 27 мая персонал станции обслужил 1 тыс. 215 вызовов, по состоянию на 9.30 28 мая – примерно 200.

По официальным данным, во вторник на линию вышли 132 бригады, которые полностью укомплектованы и готовы к обслуживанию населения Пензенской области. Отказов в оказании скорой медицинской помощи со стороны медперсонала нет.

Всего на пензенской областной станции скорой медицинской помощи трудятся 1 тыс. 804 постоянных сотрудника, а также 138 совместителей. В их числе – 76 врачей, 909 средних медицинских работников и 595 водителей.

По данным министерства здравоохранения Пензенской области, за четыре месяца 2019 года размер средней заработной платы специалистов со средним медицинским образованием станции скорой медицинской помощи составил 29,4 тыс. рублей, врачей – 54,3 тыс. рублей.

В свою очередь заслуженный врач России Юрий Алпатов заявил, что забастовка – это не решение проблемы. Он подчеркнул, что «нет нерешаемых вопросов, нужен диалог и заинтересованность всех сторон», передает ИА «Пенза-Пресс».

Он отметил, предметом особой заботы государства и общества являются обеспечение, сохранение жизни и здоровья граждан.

«Профессия врача – самая нужная и гуманная, поскольку нет ничего на свете ценнее жизни. От деятельности людей нашей профессии зависят человеческие судьбы. Порой малейшее промедление в принятии решения и оказании своевременной квалифицированной помощи может вызвать не только осложнение в течение заболевания, но и летальный исход у пациента», – сказал он.

По мнению Алпатова, «в решении поставленных вопросов сотрудниками пензенской областной станции скорой помощи важно взвешенно определить сроки и возможности выхода из этой ситуации».

Ранее председатель Федерации профсоюзов Пензенской области, депутат Законодательного собрания региона Николай Котов, комментируя забастовку медиков, заявил: несмотря на акцию протеста, станция скорой помощи работает в штатном режиме.

Напомним, 27 мая в Пензе началась акция протеста, в которой принимают участие 135 медработников станции скорой помощи. Они требуют повышения зарплат и соблюдения федеральных норм комплектования выездных бригад.