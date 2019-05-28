Глава пензенской федерации профсоюзов прокомментировал забастовку медиков

Председатель Федерации профсоюзов Пензенской области, депутат Законодательного собрания региона Николай Котов заявил: несмотря на акцию протеста, станция скорой помощи работает в штатном режиме.

По словам Котова, уведомление о том, что в Пензе начал работу профсоюз работников здравоохранения «Действие», поступило в областную федерацию только во вторник.

«Мы обязательно будем взаимодействовать, будет создан представительный орган с участием обеих профсоюзных организаций. Для нас самое главное – это благополучие работников», – заявил Котов в комментарии РИА «ПензаСМИ».

Он также отметил, что требования, которые выдвигаются профсоюзом «Действие» (порядка 16 пунктов) повторяют требования областной организации.

«26 февраля у нас состоялся пленум областной организации профсоюза работников здравоохранения, на котором рассматривались вопросы и по заработной плате, и по укомплектованности бригад, и по кадровой политике. А 24 мая, так сложились обстоятельства, представители профсоюза работников здравоохранения провели совещание в министерстве, после которого состоялась рабочая встреча с руководством станции скорой помощи, с профсоюзным комитетом, где как раз все эти проблемы и рассматривались. Более того, некоторые вопросы уже удалось решить», – заявил Котов

Он также подтвердил комментарий регионального минздрава о том, что в настоящее время станция скорой помощи работает в штатном режиме. При этом, по словам Котова, сколько человек присоединилось к акции, до сих пор неизвестно.

«Проблемы в здравоохранении есть по всей России. Понятно, что труд медработников, которые трудятся на станции скорой помощи, тяжелый – это посменность, риски, ночные смены. Безусловно, здесь должна быть соответствующая заработная плата и условия труда. Мы этим занимаемся уже не первый год», – подчеркнул Котов.

По его словам, согласно официальной информации пензенского минздрава, средняя зарплата среднего медперсонала на станции скорой помощи за четыре месяца 2019 года составила 29 тыс. 407 рублей. По сравнению с прошлым годом она выросла на две тысячи. Зарплата врачей, по словам Котова, составляет 54 тыс. 310 рублей.

«Проблемы, конечно, есть, их никто не отрицает. Они будут потихоньку решаться. Важно, что мы подошли к открытому диалогу», – заверил Котов, добавив, что депутатский корпус Законодательного собрания Пензенской области тоже будет участвовать в решении этих проблем.

Напомним, сегодня, 27 мая, началась акция протеста, в которой принимают участие 135 медработников станции скорой помощи. Они требуют повышения зарплат и соблюдения федеральных норм комплектования выездных бригад.