Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения коллег

Заведующий хирургического отделения Городской клинической больницы № 1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.

По его мнению, основная проблема заключается в кадровом дефиците. Усиление нагрузки на хирургов началось около двух лет назад. Сначала врачи справлялись, однако затем начались сложности, передает РИА «Новости».

Заведующий отделения считает, что увольнение хирургов из Демидовской больницы и перераспределение больных среди оставшихся больниц послужило толчком для появления такой ситуации.

По словам Изотеева, в этом вопросе заработная плата не играла решающей роли.

«Основное наше условие – это кадровое усиление, улучшение диагностики круглосуточной и правовая защита врача перед пациентом и его родственниками», – сказал врач телеканалу «360».

Сейчас в ГКБ № 1 работают шесть хирургов, между которыми распределяются тридцать круглосуточных дежурств в месяц. Одновременно должны дежурить сразу два врача, то есть на каждого специалиста в месяц приходится по десять ночных дежурств. После того, как врач отработает сутки в больнице, он не уходит домой, а заступает на дневную смену.

Решение о массовом увольнении хирурги приняли не сразу. До этого они обращались в разные инстанции, однако ответа не получили.

Несмотря на заявления об уходе, работа в хирургическом отделении продолжается.

«Также оказывается экстренная помощь, также дежурим», – заявил Изотеев.

Напомним, в Нижнем Тагиле шестеро врачей из двух хирургических отделений Центральной городской больницы № 1 написали заявления об увольнении. Медики коллективно пожаловались на нарушение своих трудовых прав. После встречи с министром здравоохранения Свердловской области несколько врачей забрали заявления об увольнении.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему история с массовым увольнением хирургов в Нижнем Тагиле дошла до Кремля.