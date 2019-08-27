Заявления об увольнении из больницы Нижнего Тагила забрали еще два хирурга

Еще два хирурга Центральной городской больницы №1 Нижнего Тагила забрали заявления об увольнении после встречи с министром здравоохранения Свердловской области, сообщили в пресс-службе учреждения.

Во вторник с врачами пообщался министр здравоохранения региона Андрей Цветков, заместитель губернатора Павел Креков и представители общественных организаций.

«Министр разговаривал за закрытыми дверями с каждым из хирургов по отдельности. Двое из них пообещали, что заберут заявления, остальные раздумывают. Все (они) на рабочем месте», – сказали в пресс-службе, уточнив, что таким образом увольняться передумали уже три хирурга.

Итоги поездки в Нижний Тагил комиссия представит на совещании по улучшению ситуации в здравоохранении, которое вечером проведет губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, передает ТАСС.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, заявления об увольнении написали шесть хирургов – все врачи обоих хирургических отделений больницы. Медики коллективно пожаловались на нарушение своих трудовых прав. Один из врачей забрал заявление по итогам работы комиссии регионального Минздрава 23 августа.