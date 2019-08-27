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27 августа, вторник  |  Последнее обновление — 14:01  |  vz.ru
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Чем Россия удивит мир на авиасалоне МАКС

На МАКСе впервые представят фюзеляж российско-китайского самолета CR929Фото: Zuma/ТАСС
Открывающийся международный авиасалон МАКС подготовил зрителям мировые премьеры как в военной, так и в гражданской авиации. Впервые соорганизатором салона стал Китай. Одна из представленных новинок – это детище российско-китайского партнерства. После отказа Вашингтона поставлять Анкаре истребители F-35, сенсацию может преподнести и визит на авиасалон президента Турции.  Подробности...
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Путин не примет коллективную безответственность «Большой семерки»

Трамп не считает «Большую семерку» клубом либеральных демократийФото: Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС
Главным итогом саммита «Большой семерки» в Биаррице стало углубление разногласий между ее участниками, в первую очередь США и европейскими странами, практически по всем ключевым проблемам. Вопрос о коллективных отношениях «семерки» с Россией вызвал раскол в клубе, при этом по сравнению с 2014 годом США и Европа практически поменялись ролями. Подробности...
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Демарш уральских хирургов оказался симптомом запущенной социальной болезни

Хирурги считаются элитой врачебного сообщества, но даже они жалуются на безденежьеФото: Александр Кондратюк/РИА Новости
История с массовым увольнением хирургов в Нижнем Тагиле дошла до Кремля. Хирурги жалуются на низкую зарплату и хронические перегрузки. Неделю назад Путин поручил правительству подготовить до 1 октября систему модернизации первичного звена здравоохранения, в частности поднять зарплаты медикам. Но успеют ли чиновники не допустить массового ухода хирургов из больниц? Подробности...
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Китай приготовился силой подавить бунт в Гонконге

Новая «цветная революция» в Гонконге опасна, поскольку у нее, помимо заграничных спонсоров, есть реальные причины на местахФото: Tyrone Siu/Reuters
Спустя пять лет после провала «революции зонтиков» в Гонконге набирает силу новая попытка цветной революции. Протесты выглядят все более опасными, поскольку иностранные провокаторы активировали реальные болевые точки мегаполиса. В Китае это видят – и все чаще заявляют о своем праве применить силу. Но есть риск, что станет только хуже.  Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Бесславные революционные традиции живут, но не победят

Сергей Худиев, публицист, богослов
Особенность революционной субкультуры – это перекладывание ответственности за революцию и ее неизбежные жертвы на власти. Нет, ребята. В грабеже виновны грабители, в мошенничестве виновны мошенники, в революции виновны революционеры. Подробности...
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Борьба за экологию может выйти человечеству боком

Герман Садулаев, писатель, публицист
Борьба с пластиком – это тоже про богатых и бедных. Страны Запада смогут найти альтернативу, соблюсти санитарные нормы при минимальном его использовании. Но для «третьего мира» запрет пластика может стать катастрофой. Подробности...
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Национальную идею России надо искать на Волге

Сергей Зацаринный, писатель
Сейчас даже трудно поверить, что когда-то было по-другому. Но ведь было. Русские всерьез начали осваивать свою главную реку только в XVIII веке, то есть, в масштабах истории, совсем недавно. Подробности...
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    Путин ответил США на ракетный вызов. Что дальше?

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      В России отметили День флага

      В нынешнем году Россия отмечает 350-летие одного из главных символов страны – триколора. Торжества по случаю Дня государственного флага прошли 22 августа во всех российских регионах, в том числе в Крыму
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          Должна ли Россия вернуться в «Большую восьмерку»?
          • Да

          • Нет

          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

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              Демарш уральских хирургов оказался симптомом запущенной социальной болезни

              Хирурги считаются элитой врачебного сообщества, но даже они жалуются на безденежье   27 августа 2019, 13:06
              Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
              Текст: Алена Таран,
              Михаил Мошкин

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              История с массовым увольнением хирургов в Нижнем Тагиле дошла до Кремля. Хирурги жалуются на низкую зарплату и хронические перегрузки. Неделю назад Путин поручил правительству подготовить до 1 октября систему модернизации первичного звена здравоохранения, в частности поднять зарплаты медикам. Но успеют ли чиновники не допустить массового ухода хирургов из больниц?

              Условия, в которых трудятся провинциальные врачи, в понедельник вновь оказались в центре внимания федерального центра. В Кремле призвали власти Свердловской области отреагировать на массовый демарш хирургов в городе Нижний Тагил. Медики этого промышленного центра, отнюдь не самого бедного города на Урале, коллективно пожаловались на нарушение своих трудовых прав.

              Как напоминает ТАСС, скандал возник еще несколько недель назад, когда шестеро врачей из двух хирургических отделений Центральной городской больницы № 1 написали заявления об увольнении. В качестве причины этого они назвали слишком высокую нагрузку и слишком низкие зарплаты. Объем работы для этих врачей резко возрос после того, как трое их коллег уволились из соседней Демидовской больницы.

              После того, как на проблему тагильских медиков отозвались в Москве, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вызвал из отпуска регионального министра здравоохранения Андрея Цветкова. Глава региона подчеркнул, что держит ситуацию «на контроле» и собирает информацию об инциденте, сообщает портал URA.ru. Губернатор также пообещал уже во вторник собрать совещание с участниками конфликта. «Выслушаем и врачей, и руководство больниц, и профсоюз, и минздрав», – заверил Куйвашев. Он уточнил, что сейчас приоритетом станет то, чтобы жители Нижнего Тагила «не испытывали недостатка в квалифицированной помощи хирургов».

              Власти рассчитывают убедить хирургов остаться на своих рабочих местах. Предполагается, что возросшую нагрузку снизят за счет привлечения специалистов из других городов, в том числе врачей из областной клинической больницы и госпиталя для ветеранов войн. Таким образом, врачи будут работать в Тагиле вахтовым методом.

              Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко напоминает: большинство хирургов работает в условиях постоянного стресса.

              «Не знаю, как сейчас, но в 2003-2004 годах официальные данные ВОЗ гласили, что

              среднестатистический срок жизни хирурга едва превышает 50 лет.

              Хирургия – это хроническая эмоциональная нагрузка. Это элитная часть здравоохранения с точки зрения ответственности. Я не могу заподозрить коллег в том, что они по каким-то сугубо меркантильным соображениям могли сговориться лишь в расчете на то, что власть пойдет на попятную. Я так не думаю», – заявил Онищенко.

              «Это хороший урок для местной власти, и она делает правильные выводы. Врачи-хирурги не стали бы на пустом месте подавать заявления об уходе в массовом порядке. Скорее всего, действительно они уже перестали выдерживать нагрузки», – предположил депутат.

              Онищенко также удивляет, что скандал произошел в регионе, который не относится к числу бедных.

              «Свердловская область обладает достаточным количеством спонсоров для такого финансирования, и они должны быть найдены. Думаю, что в области деньги есть, и они должны действительно быть отданы здравоохранению – на зарплаты хирургов», – сказал он газете ВЗГЛЯД.

              То, что произошло в Нижнем Тагиле – проявление системной общероссийской проблемы, уверена зампред межрегионального профсоюза медиков «Действие», сотрудница станции скорой помощи из Уфы Тамара Богданова. Напомним, что не так давно похожие проблемы башкирских врачей оказались в центре внимания всей страны: в марте два десятка сотрудниц перинатального центра города Салават пригрозили уволиться из-за слишком низкого уровня зарплат.

              Из слов Богдановой следует: в подобных случаях винить надо не федеральный центр, а медицинское начальство на местах. Деньги из Москвы идут, однако до рядовых медиков они почти не доходят, уверена профсоюзный лидер. 

              «Денег выделяется более чем достаточно, однако идет перераспределение зарплатного фонда. В итоге людям платят мало, а работать они вынуждены очень много. Я лично тружусь на полторы ставки, кто-то – на две, чтобы хватило на жизнь». На уровне руководства медучреждений предпочитают экономить на заработных платах, утверждает собеседница.

              «Есть масса примеров, когда зарплата врача реанимационной бригады составляла порядка 20 тысяч рублей.

              Доплата остальным за отсутствующего фельдшера – всего 200 рублей», – отмечает Богданова. Людям усложняют работу, нагрузка увеличивается, а медиков становится все меньше, возмущается она. «И у нас, и, боюсь, что везде, перестали быть редкостью выезды неукомплектованных бригад скорой помощи», – отмечает Богданова.

              Действительно, винить Москву в слабом внимании к проблемам региональной медицины было бы странно. Эти проблемы, как известно, были одной из главных тем прямой линии с президентом 20 июня. Владимир Путин тогда назвал основные проблемы, с которыми сталкиваются россияне в этой сфере: доступность первичного звена здравоохранения и дефицит специалистов. «Я слышал сейчас, что заработные платы низкие, – сказал Путин. – В целом по стране они растут – у врачей в этом году они уже выросли на 5% и где-то чуть-чуть не догоняют 77 тыс. рублей. Это в целом по стране – Москва, Санкт-Петербург, где большие заработные платы. А есть регионы, где очень маленькие заработные платы, и нам, безусловно, надо это выравнивать».

              Неделю назад Путин проводил совещание по тому же вопросу с участием профильного министра – главы Минздрава Вероники Скворцовой. Путин поручил правительству подготовить до 1 октября программу модернизации первичного звена здравоохранения.

              Глава государства точно обозначил перечень проблем: это в том числе «низкая обеспеченность организаций первичного звена медицинскими работниками, специалистами прежде всего, и, так мягко скажу, некачественная организация выплат заработной платы в широком смысле этого слова». Притом, как отметил президент, «приличные деньги запланированы на национальный проект «Здравоохранение» – еще раз повторю, 1 триллион 367 миллиардов рублей».

              Скворцова в ответ признала: при нынешнем уровне зарплат в государственных поликлиниках и больницах сохраняется острый дефицит врачей, и назвала точную цифру недостачи – 25 тыс. 300 человек. Чтобы покрыть этот дефицит «представляется очень важным изменить и совершенствовать системные подходы к заработной плате у медицинских работников», подчеркнула Скворцова.  

              К октябрю правительство подготовит новые предложения по увеличению зарплат бюджетников. Это необходимо, в том числе для более эффективной работы первичного звена российской медицины – поликлиник и дневных стационаров, пообещала по итогам совещания и профильный вице-премьер Татьяна Голикова.

              Но в профсоюзе «Действие» к заверениям чиновников пока относятся довольно скептически. «До этого обещания звучали неоднократно, в том числе и обещания министра Скворцовой в моем присутствии, – вспоминает Богданова. – Меня пригласили на заседание Совета по правам человека в ноябре 2014 года, я смогла общаться с министром лично, и тогда она заявила: «Не волнуйтесь, у нас 2015 год – год скорой помощи. Мы повысим престиж вашей службы по России, к нам повалят люди». И так далее. Однако в 2015 году развал скорой продолжился. Я словам уже не верю, поверю только поступкам».

              Геннадий Онищенко напоминает: в недавнем указе президента о стратегии развития здравоохранения появилась одна очень важная цифра. «Она появилась впервые за всю историю и советского и современного здравоохранения – достичь финансирования здравоохранения на уровне 4% от ВВП. А с учетом всех источников, например, добровольного медицинского страхования, планируется поднять до 5%», – пояснил Онищенко. Но и на этом не стоит останавливаться, добавил депутат. Он напомнил, что оптимальным для здравоохранения в мире считается показатель в 6% от ВВП.

              Тем временем внимание, проявленное региональной властью к медикам в Нижнем Тагиле, вроде бы уже начало приносить плоды. Сообщается, что один из хирургов уже забрал свое заявление об уходе. Остальные врачи взяли неделю на размышление – и в любом случае все они пока продолжают работу.


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