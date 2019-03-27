Сотрудницы башкирского роддома уволились после насмешек над своими зарплатами

Свыше 20 сотрудников перинатального центра в Салавате написали заявления на увольнение после насмешек над словами главврача об уровне зарплат в роддоме.

Из медицинского учреждения уволились 14 врачей, пять акушеров-гинекологов и два неонатолога, передает «РЕН ТВ».

Как рассказала телеканалу медсестра перинатального центра Елена Шорохова, медицинские работники уже год как лишились всех своих выплат по выслуге лет, оставшись с зарплатой обслуживающего персонала, несмотря на то, что продолжают выполнять прежние функции.

«Мы есть никто, мы обслуживающий персонал. Моя зарплата составляет 14 тысяч в месяц», – заявила медсестра.

Сообщается, что зарплаты в роддоме существенно снизились после того, как учреждение арендовали частные инвесторы по договору концессии. Отмечается, что реальные зарплаты составляют от 11 до 23 тыс. рублей при условии совмещения ставок.

Между тем, по словам акушера-гинеколога Галины Дойниковой, увольнение сотрудников вызвано и проблемами с обслуживанием пациентов, поскольку в некоторых отделениях не хватает больничных коек.

«Мы вот сейчас написали все заявления на собрании – на увольнение. Потому что я не хочу на старости лет сидеть в тюрьме. Вы извините, пожалуйста, участок, который я обслуживаю, в два раза превышает норму. Я не могу пересмотреть больных с кистой, еще с чем-то. Даже те, кто приходит, – я не могу их обслужить», – рассказала врач.

Согласно концессии, бизнес обещал вложить в роддом 280 млн рублей, сделав ремонт и закупив оборудование, однако в больнице до сих пор трещины на стенках, ржавая сантехника в туалетах и старая медицинская техника, которая держится «на честном слове», отмечается в сообщении. При этом попасть узкому специалисту бывает сложно даже за деньги, так как сотрудники «массово бегут из роддома».

Как передает Russia Today, правительство Башкирии решило проверить информацию об увольнениях из роддома. Вице-премьера республики Ленара Иванова пообещала «нормально и доверительно поговорить с коллективом обо всём».

«Пришло время раскрыть все карты, чтобы все понимали, какие впереди планы и трудности», – заявила Иванова.

Напомним, врачи родильного дома в городе Салават в Башкирии во время встречи с членом совета по правам человека при президенте Наталией Евдокимовой отреагировали смехом на озвученный уровень их зарплат.

После инцидента власти Башкирии задумались о возвращении роддома в госструктуру.