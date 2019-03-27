Сотрудницы башкирского роддома уволились после насмешек над своими зарплатами

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27 марта, среда  |  Последнее обновление — 16:10  |  vz.ru
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США нашли способ спровоцировать дефицит газа в Европе

Американцы обещают инвестировать в европейскую энергетическую инфраструктуруФото: Stefan Sauer/DPA/ТАСС
Конгрессмены одобрили законопроект, который якобы защищает энергетическую безопасность Европы от российских энергоносителей. В нем американцы ушли от оголтелой политической риторики к обещанию вложить реальные деньги в европейскую энергетическую инфраструктуру. Стоит ли верить в добрые намерения США? И есть реальная угроза для Газпрома?  Подробности...
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Европа обречена на союз с Китаем против США

Эммануэль Макрон позвал на встречу с Си Цзиньпином Ангелу Меркель и Жан-Клода ЮнкераФото: Philippe Wojazer/Reuters
Отношение Европы к Китаю остается настороженным, хотя Поднебесная нужна Старому Свету даже больше, чем он ей. Китайский лидер Си Цзиньпин приехал в Европу как раз в тот момент, когда европейцам нужно определяться с собственным будущим и направлением движения – и Китай предлагает Европе объединить усилия в деле построения нового мира.  Подробности...
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Судьба эмбриона Божены Рынски стала предметом спора юристов

Малашенко и Рынска не смогли стать родителями совместного ребенка при жизни основателя НТВФото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Ребенок журналистки Божены Рынски не сможет стать наследником своего отца, основателя НТВ Игоря Малашенко. И все потому, что будет зачат уже после его смерти. К такому мнению склоняются адвокаты по семейному и наследственному праву. И все же ситуация не так однозначна даже с юридической, не говоря уж о человеческой, точке зрения. Подробности...
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Пыточные тюрьмы СБУ доказывают преступность властей Украины

По свидетельству перебежчика, в тюрьмах СБУ люди пропадают бесследноФото: Виталий Белоусов/ТАСС
Перебежчик из СБУ Василий Прозоров подтвердил, что украинские спецслужбы создали сеть из тайных тюрем вдоль линии фронта в Донбассе. Собственно, об их существовании уже давно догадались узники других, «легальных» тюрем СБУ, убедившись, что многие из их сокамерников бесследно исчезали по пути на обмен с ДНР. Почему же и спустя почти пять лет после начала войны СБУ все еще нуждается в таких тайных застенках? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Мы не должны тешить самолюбие неприкасаемых

Владимир Добрынин, журналист
После закона о фейках необходимость в депутатской неприкосновенности отпадает. Есть компромат – несите в органы или публикуйте. Проверят и подтвердят – заведут дело. Но если компромат окажется туфтой, то дело заведут о клевете. Подробности...

Не торопитесь вбивать осиновый кол в детище Абызова

Екатерина Соколова, политолог, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ
Для меня лично четыре года в Белом доме были самым тяжелым временем в жизни. Ровно из-за того, что была куча классных идей и проектов, и совсем не так много получалось, как хотелось бы. Но, оглядываясь назад, понимаешь, что вышло на самом деле довольно много. Подробности...
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Душу ребенка отправили на костер ядерного лоббизма

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Давеча случился камингаут. За несколько минут Грета Тунберг меняет свою позицию на противоположную. Стоящие за ней люди объяснили девочке, что не стоит лезть туда, где большие деньги. Какой, однако, шок и скандал в среде верующих. Подробности...
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            Сотрудницы башкирского роддома уволились после насмешек над своими зарплатами

            27 марта 2019, 15:13

            Текст: Абдулла Шакиров

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            Свыше 20 сотрудников перинатального центра в Салавате написали заявления на увольнение после насмешек над словами главврача об уровне зарплат в роддоме.

            Из медицинского учреждения уволились 14 врачей, пять акушеров-гинекологов и два неонатолога, передает «РЕН ТВ».

            Как рассказала телеканалу медсестра перинатального центра Елена Шорохова, медицинские работники уже год как лишились всех своих выплат по выслуге лет, оставшись с зарплатой обслуживающего персонала, несмотря на то, что продолжают выполнять прежние функции.

            «Мы есть никто, мы обслуживающий персонал. Моя зарплата составляет 14 тысяч в месяц», – заявила медсестра.

            Сообщается, что зарплаты в роддоме существенно снизились после того, как учреждение арендовали частные инвесторы по договору концессии. Отмечается, что реальные зарплаты составляют от 11 до 23 тыс. рублей при условии совмещения ставок.

            Между тем, по словам акушера-гинеколога Галины Дойниковой, увольнение сотрудников вызвано и проблемами с обслуживанием пациентов, поскольку в некоторых отделениях не хватает больничных коек.

            «Мы вот сейчас написали все заявления на собрании – на увольнение. Потому что я не хочу на старости лет сидеть в тюрьме. Вы извините, пожалуйста, участок, который я обслуживаю, в два раза превышает норму. Я не могу пересмотреть больных с кистой, еще с чем-то. Даже те, кто приходит, – я не могу их обслужить», – рассказала врач.

            Согласно концессии, бизнес обещал вложить в роддом 280 млн рублей, сделав ремонт и закупив оборудование, однако в больнице до сих пор трещины на стенках, ржавая сантехника в туалетах и старая медицинская техника, которая держится «на честном слове», отмечается в сообщении. При этом попасть узкому специалисту бывает сложно даже за деньги, так как сотрудники «массово бегут из роддома».

            Как передает Russia Today, правительство Башкирии решило проверить информацию об увольнениях из роддома. Вице-премьера республики Ленара Иванова пообещала «нормально и доверительно поговорить с коллективом обо всём».

            «Пришло время раскрыть все карты, чтобы все понимали, какие впереди планы и трудности», – заявила Иванова.

            Напомним, врачи родильного дома в городе Салават в Башкирии во время встречи с членом совета по правам человека при президенте Наталией Евдокимовой отреагировали смехом на озвученный уровень их зарплат.

             

            После инцидента власти Башкирии задумались о возвращении роддома в госструктуру.


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