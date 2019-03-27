Башкирский роддом решили вернуть государству после видео «смеющихся врачей»

Власти Башкирии собрались вернуть в госструктуру салаватский роддом после скандала с зарплатами, озвучивание которых вызвал смех у работающих там медиков, заявила вице-премьер правительства региона Ленара Иванова.

Иванова сообщила об этом на своей странице в Facebook. Она признала, что «проблем, возникших при реализации концессии, много: зарплаты, пенсионное обеспечение, отсутствие ремонта».

«В результате неоднократных встреч, переговоров как с концессионерами, так и с коллективом роддома, принято решение концессионное соглашение от 22 декабря 2017 года между республикой и ЗАО «Генус» расторгнуть. Роддом будет возвращен в структуру городской больницы», – заявила вице-премьер.

Иванова подчеркнула, что объект возвращается не для того, чтобы забросить его, а для проведения капитального ремонта и обновления оборудования.

Тем временем старший помощник прокурора республики Гузель Масагутова сообщила, что «прокурорские работники нашли нарушения трудового законодательства в данном перинатальном центре»; проверка продолжается, ее результаты будут известны позже, передает РИА «Новости».

Ранее врачи родильного дома в городе Салават в Башкирии во время встречи с членом совета по правам человека при президенте Наталией Евдокимовой рассмеялись после того, как директор медицинского учреждения Альбина Фатыхова озвучила якобы выплачиваемые сотрудникам зарплаты: «Зарплата у врачей в роддоме – 61 тыс. рублей, у неонатологов – 66,5, у акушерок – 35,4, у детских медсестер – 29,5, у младшего медперсонала – 21,3».

«Это, наверное, средняя по больнице», – отметили в зале, намекая на зарплату директора и ее замов.

Врачи этого роддома год боролись с решением правительства Башкирии отдать учреждение в концессию. Чиновники уверены, что процедура позволит улучшить качество обслуживания и увеличить зарплату персонала, однако из-за перехода в частные руки медики больницы потеряли медицинский стаж и льготы.