Медиков в Башкирии рассмешили слова главврача о размерах зарплаты

Медики родильного дома в городе Салават в Башкирии во время встречи с членом совета по правам человека при президенте Наталией Евдокимовой бурно отреагировали на озвученный уровень их зарплат.

Евдокимова поинтересовалась об уровне зарплат сотрудников медучреждения.

«Зарплата у врачей в роддоме – 61 тыс. рублей, у неонатологов – 66,5, у акушерок – 35,4, у детских медсестер – 29,5, у младшего медперсонала – 21,3», – цитирует зачитала в ответ директор роддома Альбина Фатыхова, сообщает местный портал Proufu.ru.

Присутствующие на встрече медики овациями и смехом оценили озвученные цифры. «Это, наверное, средняя по больнице», – прозвучала реплика из зала, намекая на зарплату директора и ее замов.

Врачи салаватского роддома на протяжении года борются с решением правительства Башкирии отдать учреждение в концессию. Чиновники уверены, что такая процедура позволит улучшить качество обслуживания и увеличить зарплату персонала. Однако из-за перехода в частные руки медики больницы потеряли медицинский стаж и льготы, сообщает «Пятый канал».

В декабре министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в 2018 году зарплаты врачей выросли на 39%, среднего медперсонала – на 25%.