В Кремле призвали власти Свердловской области отреагировать на увольнение хирургов

Вопрос массового увольнения хирургов Центральной городской больницы № 1 в Нижнем Тагиле требует реакции региональных властей, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы действительно все обратили внимание на информацию, которая оттуда появляется. Это, конечно, главным образом вопрос для серьезной реакции региональной власти, областных властей, ну и, конечно, Министерства здравоохранения. Они, безусловно, занимаются этим вопросом», – заявил Песков, передает ТАСС.

Между тем прокуратура Свердловской области уже начала проверку в связи с информацией о массовом увольнении хирургов Центральной городской больницы № 1 в Нижнем Тагиле, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что шестеро врачей-хирургов Центральной городской больницы № 1 в Нижнем Тагиле написали заявления на увольнение. Чтобы выяснить причины их недовольства, в Нижний Тагил направилась межведомственная комиссия.

Позже пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков сообщил, что по итогам работы в Нижнем Тагиле специальной комиссии один из шести врачей отозвал заявление, еще пять примут решение в конце недели. По его словам, хирургическая помощь во всех медицинских организациях города оказывается в полном объеме.

Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, в ближайшие дни глава региона Евгений Куйвашев проведет совещание по выработке мер, позволяющих решить проблемные вопросы сферы здравоохранения региона. Ключевой темой обсуждения станет решение актуальных кадровых вопросов.