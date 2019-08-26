В Кремле призвали власти Свердловской области отреагировать на увольнение хирургов

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ВТО дорого обошлась России

Членство в ВТО оказалось для России бессмысленным Фото: Xu Jinquan/Xinhua/Global Look Press
Ровно семь лет назад – 22 августа 2012 года – Россия стала членом Всемирной торговой организации. В этом году Москва выполнит все тарифные обязательства, которые взяла на себя при вступлении в ВТО. За эти годы российская экономика сделала большие шаги вперед. Но выгоду ей принесли те решения, которые «по духу» прямо противоположны ВТО. Подробности...
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Путин не примет коллективную безответственность «Большой семерки»

Трамп не считает «Большую семерку» клубом либеральных демократийФото: Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС
Главным итогом саммита «Большой семерки» в Биаррице стало углубление разногласий между ее участниками, в первую очередь США и европейскими странами, практически по всем ключевым проблемам. Вопрос о коллективных отношениях «семерки» с Россией вызвал раскол в клубе, при этом по сравнению с 2014 годом США и Европа практически поменялись ролями. Подробности...
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Как секретный немецкий код помог русскому военному флоту

Расшифровка секретного кода стала болезненным ударом для германского командованияФото: Stefan Sauer/DPA Zentralbild/Global Look Press
Ровно 105 лет назад произошло уникальное для российской военной истории событие – в руках командования оказались секретные коды Германии, то есть основного противника в Первой мировой войне. Как повлиял на нее тот факт, что содержание немецких радиограмм перестало быть тайной для стран Антанты? И как подобное вообще стало возможным? Подробности...
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Иран и Ирак реанимируют раздражающий США нефтепровод

Иран и Ирак хотят создать альтернативу нефтяному маршруту через Ормузский проливФото: Azad Lashkari/Reuters
Риск начала большой войны в Персидском заливе угрожает главному маршруту поставок ближневосточной нефти в Европу – через Ормузский пролив. Заявления Ирана о готовности перекрыть этот стратегический пункт порождают прогнозы о подорожании нефти до 500 долларов за баррель. Но есть и альтернатива, над которой теперь совместно работают Тегеран и Багдад. Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Война за газ вступила в решающую фазу

Глеб Простаков, журналист
Развязка газового спора близка. От нее во многом зависит то, как изменятся подходы США к российско-украинскому конфликту. США будут давить на Россию ровно до тех пор, пока не придется с Россией договариваться. Подробности...

Япония и Южная Корея объявили друг другу холодную войну

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Кризис в Азии показывает, что в ходе межгосударственной конкуренции будут разбужены многие «демоны прошлого». Все исторические факты, все обиды, все национальные мифы станут оружием в борьбе за место под солнцем в XXI веке. Подробности...

Как жовто-блакитный флаг был символом русского мира

Олег Хавич, политический аналитик
Ещё 170 лет назад жёлто-синий флаг во Львове был символом слова «русский». Современные «профессиональные украинские патриоты» о подобных истоках своей национальной символики даже не подозревают. Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев
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      День флага в Москве отметили грандиозным митингом-концертом

      Более 100 тыс. человек вышли на проспект Сахарова в Москве на митинг-концерт «Герои рядом с нами» в честь 350-летия флага России. В нем участвовали звезды эстрады и спорта, ученые, общественные деятели, Герои России и СССР. Мероприятие стало самым массовым за все время существования праздника
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      В России отметили День флага

      В нынешнем году Россия отмечает 350-летие одного из главных символов страны – триколора. Торжества по случаю Дня государственного флага прошли 22 августа во всех российских регионах, в том числе в Крыму
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          Должна ли Россия вернуться в «Большую восьмерку»?
          • Да

          • Нет

          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

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            Как обманывают российских автомобилистов

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              В Кремле призвали власти Свердловской области отреагировать на увольнение хирургов

              26 августа 2019, 14:35

              Текст: Алина Назарова

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              Вопрос массового увольнения хирургов Центральной городской больницы № 1 в Нижнем Тагиле требует реакции региональных властей, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

              «Мы действительно все обратили внимание на информацию, которая оттуда появляется. Это, конечно, главным образом вопрос для серьезной реакции региональной власти, областных властей, ну и, конечно, Министерства здравоохранения. Они, безусловно, занимаются этим вопросом», – заявил Песков, передает ТАСС.

              Между тем прокуратура Свердловской области уже начала проверку в связи с информацией о массовом увольнении хирургов Центральной городской больницы № 1 в Нижнем Тагиле, передает ТАСС.

              Ранее стало известно, что шестеро врачей-хирургов Центральной городской больницы № 1 в Нижнем Тагиле написали заявления на увольнение. Чтобы выяснить причины их недовольства, в Нижний Тагил направилась межведомственная комиссия.

              Позже пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков сообщил, что по итогам работы в Нижнем Тагиле специальной комиссии один из шести врачей отозвал заявление, еще пять примут решение в конце недели. По его словам, хирургическая помощь во всех медицинских организациях города оказывается в полном объеме.

              Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, в ближайшие дни глава региона Евгений Куйвашев проведет совещание по выработке мер, позволяющих решить проблемные вопросы сферы здравоохранения региона. Ключевой темой обсуждения станет решение актуальных кадровых вопросов.


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