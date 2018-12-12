Посмеявшиеся над зарплатами медики из Башкирии сохранили работу

В СПЧ опровергли сообщения о массовых увольнениях в башкирском роддоме, который оказался в центре внимания благодаря «вирусному ролику», на котором врачи расхохотались, услышав озвученный начальством уровень их зарплат. На самом деле врачи подали заявления об уходе, но так и не ушли, уверяют в СПЧ. Поможет ли ситуации решение властей Башкирии отменить приватизацию роддома?

Сотрудники перинатального центра города Салават в Башкирии действительно массово написали заявления об увольнении, однако так и не передали их руководству. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщила член Совета по правам человека при президенте Наталия Евдокимова.

«Эти люди написали в большом количестве заявления об уходе, чтобы припугнуть руководство», – сказала член СПЧ.

По словам Евдокимовой, ситуация с башкирским перинатальным центром будет скоро урегулирована – его вернут в госсобственность и сотрудникам вернут все надбавки к зарплате, на отсутствие которых они жаловались. «Главное, им вернут еще и стажевые льготы, потому что это государственное учреждение, на которое это законодательство распространяется», – добавила Евдокимова.

В итоге ожидается значительный рост оплаты их труда – согласно «майским указам» президента, зарплата врачей бюджетных учреждений должна составлять 200% от средней по региону, в котором они работают, а младшего и среднего персонала – 100%. Как отметила член СПЧ:

«Общая заработная плата должна быть не ниже двух средних по республике, а средняя у них – 30 тысяч, значит, где-то 60. Потому что регион будет обязан выполнить указ президента».

Напомним, власти Башкирии ранее по концессионному соглашению передали центр в частные руки. Инвестор пообещал вложить 300 млн рублей для переоснащения, однако ни ремонта, ни модернизации оборудования в перинатальном центре так и не произвели.

«Роддом вернется к нам, после этого мы отправим туда комиссию, посмотрим потребность в ремонте, оборудовании и за счет средств нашего бюджета все эти вопросы решим. Люди настрадались за это время, поэтому мы в ускоренном темпе решим проблемы, которые не получилось решить в рамках концессии», – пообещал врио главы республики Радий Хабиров в среду на выездном совещании СПЧ в Уфе, в котором участвовала и Наталия Евдокимова. Решено, что роддом также будет отремонтирован и оснащен оборудованием за счет регионального бюджета.

«Власти, передавая роддом в концессионное соглашение или по частно-государственному партнерству, должны четко обговаривать все основные социально-экономические параметры: функции, которые должно выполнять учреждение, предельные расценки на их услуги, заработную плату сотрудников, их социальный пакет, объем оказываемой медицинской помощи и так далее», – пояснил газете ВЗГЛЯД бывший глава комитета Госдумы по вопросам здравоохранения сенатор Сергей Калашников.

Сенатор не исключил, что юридическая сторона вопроса при передаче роддома в концессию была соблюдена. Другой вопрос, насколько мудрым было такое решение властей Башкирии, добавил Калашников.

«Одно дело, когда бизнес произвольно платит своим сотрудникам, где рабочая сила выступает на рынке труда, хотя и здесь государство регулирует это с помощью минимального размера оплаты труда, трудовой нагрузки рабочего времени. И совсем другое дело, когда государственная собственность передается, с помощью которой зарабатываются деньги, и при этом нарушаются основополагающие принципы», – пояснил Калашников.

«Требования к уровню зарплаты врачей содержались в майских указах президента 2012 года и были повторены в указе президента 2018 года. На этом фоне низкая заработная плата медицинских работников – это прямое нарушение со стороны властей Башкирии. Или недомыслие, что еще хуже», – посетовал Калашников.

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Напомним, в среду появились сообщения о том, что более 20 сотрудниц перинатального центра города Салават в Башкирии уволились после отчета директора роддома Альбины Фатаховой об их зарплатах. Видео с ее выступлением появилось в соцсетях. Во время встречи коллектива с Евдокимовой директор заявила, что средняя зарплата сотрудников центра составляет от 21,3 до 61,2 тысячи рублей, после чего присутствовавшие сотрудники роддома рассмеялись.

Однако, согласно данным из расчетных листков сотрудников, завотделением получает 22 тысячи рублей, врач-акушер-гинеколог – 23 тысячи, медсестра – 12 тысяч, а сестра-хозяйка – 11 тысяч, писали «Известия».

Как сообщили агентству «Интерфакс» в прокуратуре Башкирии, в ходе проверки деятельности роддома уже выявлены нарушения трудового законодательства.