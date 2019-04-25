Санитарки объявили голодовку из-за перевода в уборщицы в Кузбассе

В горбольнице Анжеро-Судженска Кемеровской области больше сотни санитарок решили перевести в «уборщиц с функциями санитаров»; в результате их не коснется «суперуказ» президента России Владимира Путина о повышении зарплат. Недовольные медработники потребовали отменить это решение и объявили голодовку.

Две медсестры акушерского отделения роддома горбольницы Анжеро-Судженска – Марина Агаркова и Валентина Львова – 24 апреля объявили голодовку. При этом женщины решили «и работать, и голодать», так как «за прогулы уволят», передает РИА «Новости».

В марте главврач больницы Ольга Козлова сообщила о переводе младшего медицинского персонала (санитарок) и медсестер в уборщицы – всего 106 человек. Мотивация следующая: численность населения города сокращается, значит, пациентов в больницу поступает меньше, поэтому меняется структура. Учреждение нужно привести в соответствие со стандартами Минтруда России.

Теперь на семерых санитарок и восьмерых медсестер в акушерском отделении остаются только две ставки санитарок и одна ставка акушерки.

«Но это очень мало для родильного блока. Младшая медицинская сестра просто необходима. Более того, до сокращения у нас уже был недокомплект», – сказала Агаркова.

Она подробно объяснила, как работает родильный дом. Так, есть приемное отделение и отделение патологии беременных. Большую часть времени акушерка находится во втором, но если поступает роженица, она все бросает и бежит в «приемник».

Акушерка сама осматривает беременную, помогает переодеться, а после ждет врача и помогает ему с осмотром. После нужно сделать пациентке очистительную клизму, взять анализы, забрать личные вещи, заполнить множество документов.

Если персонал сократят, все это время – не меньше часа – в отделении патологии за пациентками никто не будет присматривать, хотя беременным, поступившим на сохранение, постоянно требуется помощь.

Кроме того, не будет ночной санитарки, потому у акушерки начнется «раздвоение личности». С учетом указаний руководства больницы акушерке придется взять на себя еще и обязанности младшего медицинского персонала.

Таким образом, при поступлении пациентки в родильный блок акушерке нужно будет приготовить более 30 литров дезинфицирующего средства, заполнить им все емкости, наклеить этикетки, затем обработать кровать, замерить количество околоплодных вод и так далее.

Также она должна следить, чтобы во время родов у пациентки не ухудшалось состояние.

«Многие женщины в этот момент становятся беспомощными, с ними как минимум нужно беседовать, успокаивать их. Но человек не может раздвоиться. Либо уделять все внимание роженице, либо выполнять работу санитарки, оставляя пациентку без наблюдения. Оба варианта чреваты последствиями», – поясняет Агаркова.

В письме Минздрава о порядке перевода младшего медицинского персонала в уборщики служебных помещений указывается, что «функция уборщика должна содержать исключительно обязанности по уборке вестибюлей, коридоров и лестничных проемов» (Минздрав России от 7 февраля 2018 года № 16-3/10/2-705).

«Как уборщику исполнять обязанности санитарки и имеет ли он право находиться в родильном зале? Как быть, если никого из младшего медицинского персонала не будет? И если на акушерку возложат дополнительные функции, как ей разорваться? Ведь пациенты получат не квалифицированную помощь, а что-то усредненное: «недосанитарка» и «полуакушерка», – возмущается Агаркова.

Именно с такими аргументами сотрудники больницы обращались к главврачу, однако достичь компромисса не удалось. Тогда медики стали проводить пикеты и писать жалобы, даже присутствовали на внеочередном Совете городских депутатов.

После участниц пикетов начали вызывать на допросы в полицию – по анонимному доносу о «несанкционированной акции протеста» и «захвате» кабинета главврача. Агаркова заявляет, что медработники просто ждали Козлову в ее кабинете, который не был закрыт.

Руководитель, по ее словам, неоднократно ходила по отделениям, пыталась убедить медиков принять «правильное» решение. В результате из 106 человек на перевод согласились 90; те же, кто не захотели переводиться в уборщицы, попадут под сокращение 13 мая.

В данный момент зарплата Агарковой как санитарки – 20 тыс. рублей, у других, кто берет ночные смены – 22 тыс. Уборщицы не относятся к медперсоналу и под майские указы о повышении зарплат они не попадают.

«Наша зарплата не изменится – будем получать столько же. А возможно, еще меньше, лишившись надбавки «за вредность». Тогда зачем нам переводиться? Это банальная экономия денег, но никак не человеческих ресурсов», – считает она.

Первичная организация профсоюза работников здравоохранения «Действие» в горбольнице обратилась в прокуратуру Кемеровской области.

Сопредседатель профсоюза Андрей Коновал заявил, что действия руководства медучреждения вызывают массу вопросов. Так, например, если пациентов действительно все меньше, почему не сокращают другой персонал, в том числе врачей? Кроме того, в соседнем поселке Яя закрыли роддом, потому все роженицы теперь едут Анжеро-Судженск, а самых «тяжелых» перенаправляют в Кемерово в новый перинатальный центр.

Он указал, что «в любом случае есть порядки оказания медицинской помощи, утвержденные Минздравом: в акушерском отделении должно быть как минимум семь медсестер».

Выходит, что по факту их ноль.

«Санитарок всего две, хотя требуется пять, чтобы родильное отделение работало круглосуточно. Козлова на мой вопрос ответила, что «ночью у них не рожают», поэтому двух достаточно. Но как? Отложить схватки до утра? Если на протяжении года так совпало, что рожают днем, это вовсе не значит, что кто-то завтра не родит ночью», – недоумевает руководитель профсоюза.

Однако порядок Минздрава носит рекомендательный характер, последнее слово все равно остается за руководителем.

Тем временем главный врач городской больницы Анжеро-Судженска Ольга Козлова призналась журналистам, что о голодовке санитарок узнала из соцсетей, никто ей об этом лично не сообщал.

По ее мнению, недовольные грядущими изменениями утрируют, называя сокращение массовым. Всего в больнице 1700 сотрудников, потому 106 человек – не так уж много.

Она отметила, что «город небольшой»; так, «в лучшие годы, когда работало шесть угольных шахт, население достигало 105 тыс. человек», однако с 2015 года оно «стремительно сокращается».

«Закономерно снижается и количество пациентов, попадающих к нам. По статистике, за три года их стало меньше на 1180 человек. А больница громадная, ее надо убирать. Вот мы и оставили 39 санитарок и уборщиков помещений», – прокомментировала Козлова.

Она также указала, что больница – крупный и высокотехнологичный центр, куда везут пациентов с инфарктами, инсультами и травмами со всего района.

Главврач также не соглашается с доводами протестующих сотрудников. По ее мнению, в отделении патологии беременных, о котором рассказывала Агаркова, санитарка вовсе не нужна: «Женщины сами за собой ухаживают, младшим медсестрам там нечего делать. Беременность – это не болезнь, мы просто за ними наблюдаем».

Она добавила, что людей не уволят в никуда, а предложат альтернативу. Например, можно уйти «в другие подразделения на сестринский уход». Соглашаться на это или нет – личное дело каждого.

Ранее сообщалось, что более 20 сотрудниц перинатального центра города Салават в Башкирии уволились после отчета директора роддома Альбины Фатаховой о зарплатах.

Директор заявила, что средняя зарплата сотрудников центра составляет от 21,3 до 61,2 тыс. рублей, после чего присутствовавшие сотрудники роддома рассмеялись.

Согласно данным из расчетных листков сотрудников, завотделением получает 22 тыс. рублей, врач-акушер-гинеколог – 23 тыс., медсестра – 12 тыс., а сестра-хозяйка – 11 тыс.

Позже стало известно, что посмеявшиеся над зарплатами медики из Башкирии сохранили работу.